Cristiano Ronaldo Kylian MbappéGetty/GOAL
Joaquim Lira Viana

Donos do Jogo: os jogadores em atividade com participações em clubes pelo mundo

Conheça os astros que já comandam seus próprios impérios antes mesmo de pendurarem as chuteiras

O mundo do futebol foi pego de surpresa recentemente com o anúncio de que Cristiano Ronaldo, um dos maiores ícones da história do esporte, adquiriu uma participação estratégica no Almería, da Espanha. Agora com 25% das ações do clube andaluz, o atacante português não apenas expandiu seu portfólio de investimentos — que já é vasto, visto que ele é o primeiro jogador de futebol a se tornar bilionário ainda em atividade —, mas sinalizou uma fusão entre atleta de futebol, marca comercial e gestor corporativo.

Nos últimos anos, jogadores de elite passaram a utilizar seu talento dentro das quatro linhas para assegurar posições de influência fora delas, buscando uma transição de carreira que não dependa de cargos de comissão técnica, mas sim na gestão de clubes. Trata-se de um movimento de expansão de poder: a era do jogador-funcionário chega ao fim e dá espaço a era do jogador-instituição, que busca não ser apenas uma peça do quebra-cabeça, mas sim a pessoa que o monta.

Abaixo, a GOAL separou os jogadores em atividade que buscaram ampliar sua influência e adquirir participações em clubes ao redor do mundo. Seriam eles, oficialmente, os donos do jogo?

  • Cristiano RonaldoGetty

    Cristiano Ronaldo - UD Almería (Espanha)

    Cristiano Ronaldo adquiriu uma participação estratégica de 25% no Almería, consolidando sua entrada direta na gestão da La Liga. Atuando como um sócio de expansão global, o português utiliza sua holding CR7 SA para potencializar o valor de mercado do clube andaluz, trabalhando em parceria com o consórcio liderado por Turki Al-Sheikh.

    "Há muito tempo que ambiciono contribuir para o futebol, para além do campo. O Almería é um clube espanhol com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. Estou ansioso para trabalhar ao lado da equipe de gestão para apoiar a próxima fase de crescimento do clube", declarou CR7 sobre o novo passo em sua carreira empresarial. 

    Aos 41 anos e em busca do gol de número 1000 na carreira, o português é, atualmente, jogador do Al Nassr, clube da Arábia Saudita.

  • Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kylian Mbappé - SM Caen (França)

    Em julho de 2024, Kylian Mbappé tornou-se o sócio majoritário do SM Caen ao adquirir 80% das ações do clube através do seu fundo de investimento, a Coalition Capital. A operação, avaliada em aproximadamente 15 milhões de euros, marcou a substituição do fundo americano Oaktree pela gestão do atacante, que agora detém o controle estratégico da equipe da Normandia.

    Dentro dos campos, Mbappé é jogador do Real Madrid e atual artilheiro da La Liga, com 23 gols em 23 jogos.

  • FBL-EUR-C3-FENERBAHCE-NOTTINGHAM FORESTAFP

    N'Golo Kanté - Royal Excelsior Virton (Bélgica)

    N'Golo Kanté assumiu a propriedade total do Royal Excelsior Virton, da Bélgica, em julho de 2023, tornando-se o proprietário majoritário após adquirir as ações de Flavio Becca. O volante optou por um projeto de reestruturação financeira e técnica em um clube da terceira divisão, focando em estabilizar as operações e investir nas categorias de base para garantir a sobrevivência institucional da equipe.

    Kanté se transferiu, recentemente, para o Fenerbahçe da Turquia; antes, o campeão do mundo pela França em 2018 jogava no Al Ittihad, da liga saudita.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Sadio Mané - Bourges Foot 18 (França)

    O atacante Sadio Mané oficializou a compra do Bourges Foot 18 em outubro de 2023, assumindo o papel de proprietário majoritário da equipe francesa. O investimento visa profissionalizar o clube, que disputa a quarta divisão nacional, e estabelecer uma ponte para o desenvolvimento de talentos africanos, elevando o nível competitivo do time.

    Mané, atualmente, é companheiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, equipe da Arábia Saudita.

  • Luka ModricGetty Images

    Luka Modrić - Swansea City (País de Gales)

    Em abril de 2025, Luka Modrić ingressou como sócio minoritário no Swansea City, time que disputa a segunda divisão inglesa, através de um consórcio de investidores focado no retorno do clube à Premier League. Embora sua participação não seja majoritária, o meia croata exerce uma função consultiva estratégica, utilizando sua experiência de elite para influenciar a filosofia esportiva e a internacionalização da marca galesa. 

    O lendário jogador do Real Madrid e eleito Bola de Ouro em 2018, hoje, joga pelo Milan.

  • Hector Bellerin Real Betis 2025Getty

    Héctor Bellerín - Forest Green Rovers (Inglaterra)

    Héctor Bellerín tornou-se o segundo maior acionista individual do Forest Green Rovers em 2020, investindo em um modelo de gestão focado em sustentabilidade e governança ambiental. Sua função no clube inglês é a de um sócio estratégico e embaixador, garantindo que o projeto de neutralidade de carbono da instituição permaneça no centro das decisões administrativas. 

    Dentro dos gramados, Bellerín joga, atualmente, pelo Real Betis, da Espanha.

  • Charlotte FC v New York City FC - 2025 MLS Cup PlayoffsGetty Images Sport

    Wilfred Zaha - AFC Croydon Athletic (Inglaterra)

    Em 2023, Wilfried Zaha tornou-se coproprietário do AFC Croydon Athletic em parceria com o rapper Stormzy. O investimento no clube de sua cidade natal foca na revitalização da comunidade e na oferta de oportunidades esportivas para jovens de Londres, com Zaha atuando diretamente nas decisões sobre infraestrutura e impacto social da agremiação. 

    A estrela da Costa do Marfim que despontou no Crystal Palace, atualmente, joga pelo Charlotte FC, da MLS.

  • Jamie Vardy Cremonese 2025-26Getty

    Jamie Vardy - Rochester New York FC (Estados Unidos)

    Jamie Vardy adquiriu uma participação minoritária e tornou-se coproprietário do Rochester New York FC em 2021, visando o relançamento da franquia no mercado norte-americano. Como sócio estratégico, Vardy contribui para a identidade competitiva do clube e para a expansão da marca Rochester na MLS Next Pro, utilizando sua trajetória de sucesso para atrair visibilidade ao projeto. 

    O ex-astro do Leicester, hoje, joga na Cremonese, da Itália.

