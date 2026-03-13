Na janela de transferências de janeiro, o Inter atuou principalmente nas saídas, com as transferências de Asllani, Palacios e dos irmãos Carboni (Franco e Valentin); nenhuma contratação para o time principal — a única chegada no meio da temporada foi a do croata Leon Jakirovic, incorporado ao time Sub-23 — Marotta e Ausilio, no entanto, fecharam uma contratação com vistas ao futuro, garantindo o meio-campista francês Yanis Massolin, nascido em 2002, do Modena, que terminará a temporada na Série B e chegará a Milão no verão.
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Donadoni sobre Massolin: “Não é preciso ser cientista para avaliar as qualidades”. Quanto pagou o Inter, posição e características
"SE FOI O INTER QUE O CONTRATOU..."
O técnico do Spezia, Roberto Donadoni — adversário do Modena na 30ª rodada do campeonato da Série B —, durante a coletiva de imprensa na véspera do jogo, também falou sobre as qualidades de Massolin: “Se o Inter decidiu contratá-lo,não é preciso ser um gênio para avaliar suas qualidades. É um jogador que merece atenção especial, embora eu não seja do tipo de técnico que diz aos jogadores para ficarem colados no adversário; o importante é não deixá-lo girar quando está de costas para o gol.”
Para constar, o Modena venceu por 3 a 0 com dois gols de De Luca e um de Gliozzi; Massolin entrou do banco aos três minutos do final, substituindo Santoro.
QUANTO O INTER PAGOU, FUNÇÃO E CARACTERÍSTICAS
O Inter investiu 3,5 milhões de euros em Yanis Massolin, fechando uma transferência definitiva com o jogador, que assinou um contrato de quatro anos e meio, com vencimento previsto para 30 de junho de 2030. É um jogador versátil do meio-campo que começou como segundo atacante, mas, recuando alguns metros, encontrou sua posição ideal: meia-ala natural; quando necessário, pode atuar também em outras funções do setor, tanto como armador quanto avançando para o meio-campo ofensivo. Meio-campista fisicamente forte, bom no jogo aéreo graças aos seus 190 cm de altura e, por suas características e nacionalidade, tem sido frequentemente comparado a Adrien Rabiot. A chegada à Itália o ajudou a melhorar taticamente, mas também fisicamente; Massolin aumentou a massa muscular, tornando-se mais estruturado e pronto para os desarmes.