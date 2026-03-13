Donadoni sobre Massolin: “Não é preciso ser cientista para avaliar as qualidades”. Quanto pagou o Inter, posição e características

O técnico do Spezia, Roberto Donadoni — adversário do Modena na 30ª rodada do campeonato da Série B —, durante a coletiva de imprensa na véspera do jogo, também falou sobre as qualidades de Massolin: “Se o Inter decidiu contratá-lo,não é preciso ser um gênio para avaliar suas qualidades. É um jogador que merece atenção especial, embora eu não seja do tipo de técnico que diz aos jogadores para ficarem colados no adversário; o importante é não deixá-lo girar quando está de costas para o gol.”

Para constar, o Modena venceu por 3 a 0 com dois gols de De Luca e um de Gliozzi; Massolin entrou do banco aos três minutos do final, substituindo Santoro.