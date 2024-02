Do que o Botafogo precisa para se classificar à semifinal do Campeonato Carioca 2024

Faltando duas rodadas para o fim da Taça Guanabara, o Glorioso está fora da zona de classificação à semifinal

A fase final do Campeonato Carioca de 2024 se aproxima e o Botafogo já enfrenta uma situação complicada. Neste momento, o clube não figura entre os classificados para as semifinais do Carioca, enquanto também se empenha na disputa da Pré-Libertadores e busca um novo técnico após a demissão de Tiago Nunes. Com 14 pontos somados em nove partidas, contabilizando quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, o Botafogo ocupa o quinto lugar na tabela. A GOAL destaca abaixo o que a equipe precisa fazer para garantir sua passagem para a próxima fase.