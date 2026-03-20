Do calendário à recuperação dos melhores: eis por que o Napoli pode acreditar no título

O principal motivo para acreditarmos nisso é o calendário, certamente mais favorável para o Napoli: além do confronto direto contra o Milan, marcado para a segunda-feira de Páscoa, os napolitanos receberão Lazio e Bologna em casa, além de enfrentar o Como fora de casa, todas equipes entre as dez primeiras da Série A, embora as equipes da capital e da Emília-Romanha já não tenham grandes objetivos na classificação. Além disso, na perspectiva da permanência, o confronto no Maradona contra a Cremonese e a viagem a Pisa na penúltima rodada, quando os toscanos, porém, já podem estar fora da disputa. Em suma, os únicos verdadeiros obstáculos para a sequência de vitórias parecem ser justamente os rossoneri e os larianos, em plena disputa pelo Scudetto e pela Champions. O Inter, por sua vez, enfrenta um caminho nada fácil: as partidas fora de casa em Florença e Como, o confronto em casa contra uma Roma abalada e fora da Europa, além de Lazio e Bologna fora de casa, adversários que costumam ser temíveis para os nerazzurri longe do San Siro. Tudo isso para um time que parece ter perdido um pouco de segurança, apesar da vantagem na tabela.















