A finalização dos últimos detalhes da transferência do marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, para o Real Madrid está atrasada por causa de uma disputa entre os agentes que representam seus negócios.

O jornal As informou que a agência Roc Nation atualmente cuida da gestão dos negócios de Diomande, mas a agência Maxidel entrou com uma ação perante a Fifa, alegando uma suposta violação de contrato, uma vez que o Real Madrid negociou com a Roc Nation para concluir o negócio.

O jornal destacou que a agência Maxidel foi a empresa que supervisionou, no ano passado, a transferência do jogador marfinense do Leganés para o Leipzig, e por isso a questão não é apenas uma divergência interna entre duas empresas, nem um assunto simples, mas sim algo que afeta diretamente a transferência do jogador para o time merengue.

De acordo com os regulamentos da Fifa, essa disputa pode ter um impacto direto no registro do ponta marfinense.

O As destacou que o Real Madrid não tinha conhecimento dessa situação e, naturalmente, não é parte dela, e por isso, dentro do clube merengue, acredita-se que ele acabará obtendo uma decisão a seu favor.

Mas, no momento, o Real deve lidar com as consequências da crise, e a solução pode ser conceder a Diomande uma autorização que lhe permita obter uma licença provisória até que a questão, que diz respeito a um aspecto financeiro do valor total do negócio, seja resolvida.

Quanto ao restante dos detalhes da transferência, está praticamente concluído, seja no que se refere aos valores que o Real Madrid pagará ao Leipzig e à forma de pagamento, seja aos documentos necessários, ou ao novo contrato que o jogador assinará com o clube merengue.