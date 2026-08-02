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RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

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Disputa e quebra de contrato: Fifa ameaça negociação de Diomande com o Real

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Conflito de empresários trava a transferência de Diomande para o Real Madrid

A finalização dos últimos detalhes da transferência do marfinense Yan Diomande, estrela do Leipzig, para o Real Madrid está atrasada por causa de uma disputa entre os agentes que representam seus negócios. 

O jornal As informou que a agência Roc Nation atualmente cuida da gestão dos negócios de Diomande, mas a agência Maxidel entrou com uma ação perante a Fifa, alegando uma suposta violação de contrato, uma vez que o Real Madrid negociou com a Roc Nation para concluir o negócio.

O jornal destacou que a agência Maxidel foi a empresa que supervisionou, no ano passado, a transferência do jogador marfinense do Leganés para o Leipzig, e por isso a questão não é apenas uma divergência interna entre duas empresas, nem um assunto simples, mas sim algo que afeta diretamente a transferência do jogador para o time merengue.

De acordo com os regulamentos da Fifa, essa disputa pode ter um impacto direto no registro do ponta marfinense.

O As destacou que o Real Madrid não tinha conhecimento dessa situação e, naturalmente, não é parte dela, e por isso, dentro do clube merengue, acredita-se que ele acabará obtendo uma decisão a seu favor. 

Mas, no momento, o Real deve lidar com as consequências da crise, e a solução pode ser conceder a Diomande uma autorização que lhe permita obter uma licença provisória até que a questão, que diz respeito a um aspecto financeiro do valor total do negócio, seja resolvida.

Quanto ao restante dos detalhes da transferência, está praticamente concluído, seja no que se refere aos valores que o Real Madrid pagará ao Leipzig e à forma de pagamento, seja aos documentos necessários, ou ao novo contrato que o jogador assinará com o clube merengue.

  • Yan Diomande Leipziggetty

    A Fifa é o último obstáculo

    Resta, porém, a aprovação da FIFA, já que o órgão que governa o futebol aplica regulamentos rigorosos no que diz respeito ao trabalho dos agentes de jogadores e das empresas de representação, e busca impor um controle severo sobre suas atividades. A Federação Internacional recebeu a denúncia e atualmente a está analisando.

    De acordo com os regulamentos, a FIFA pode atrasar e, em casos extremos, recusar a inclusão da transferência em seu sistema de emissão do Certificado Internacional de Transferência (ITC) caso haja uma disputa aberta entre agentes de jogadores sobre os direitos de representação de um jogador.

    Além disso, os próprios clubes fazem questão de que tudo esteja claro, pois o pagamento de comissão a um agente não credenciado pode expô-los a sanções.

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  • Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport

    Mudança polêmica

    Diomande passou a estar no centro de uma disputa que ocorre dentro dos escritórios dos empresários. Foi a Maxidel que conduziu a transferência do atacante, um de seus principais jogadores, para o Leipzig. 

    E não é por acaso, nem por descuido, que a empresa mantém a imagem da assinatura de Diomande com o Leipzig no topo de sua conta no Instagram, onde o jogador aparece ao lado de Jean Marcial Loboué, o principal empresário da Maxidel.

    Além disso, o próprio Leipzig negocia com a Maxidel, empresa à qual o jogador concedeu autorização para negociar o seu futuro.

    Por outro lado, há alguns meses, Diomande quis dar um salto para um nível maior e optou por se tornar um dos principais novos rostos na lista de jogadores da Roc Nation, que tem forte presença no mercado do futebol, especialmente no Brasil, por meio de Frederico Pena, que também gere os negócios de Vinícius Júnior e Endrick, entre outros. Foi daí que surgiu o conflito entre as duas partes.

    Durante suas férias de verão, período em que continuou nos Estados Unidos após o fim da Copa do Mundo, o talento africano visitou os escritórios da empresa em Nova York.

    E foi justamente com a Roc Nation que o Real Madrid negociou para concretizar o negócio, mas o clube merengue aguarda atualmente uma decisão rápida a respeito desse litígio entre os empresários do jogador, assim como aguarda o próprio Diomande, que está atualmente em Leipzig, enquanto seus pensamentos já se voltam para o retorno a Madri.

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