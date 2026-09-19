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Diretor do Barcelona, Deco confirma avanços importantes em contratos de Raphinha, Marc Bernal e Xavi Espart
Impulso triplo de renovações para o Barcelona
O Barcelona está se movendo rapidamente para assegurar a base de seu elenco principal e os talentos mais promissores de La Masia. Durante a Assembleia Geral do clube, Deco anunciou que avanços importantes foram feitos nas negociações com Raphinha, Bernal e Espart. O trio representa tanto a liderança atual quanto o futuro do gigante catalão, com o clube ansioso para evitar qualquer incerteza em relação aos compromissos de longo prazo.
A notícia chega como uma grande demonstração de intenção da cúpula do Barcelona, que vem trabalhando incansavelmente nos bastidores para administrar a delicada situação financeira do clube, ao mesmo tempo em que se mantém competitivo em campo. Essa estabilidade trouxe dividendos imediatos, com o Barcelona fazendo um início de temporada arrasador, vencendo todas as seis primeiras partidas de La Liga e marcando 28 gols, além de uma vitória sobre o Feyenoord na estreia pela Champions League. A apresentação de Deco destacou que essas renovações fazem parte de uma estratégia mais ampla para manter o sucesso a longo prazo.
- AFP
Raphinha se compromete com o futuro a longo prazo
Talvez a notícia mais significativa para o time principal no curto prazo seja a renovação do ponta brasileiro Raphinha. O jogador de 29 anos se tornou uma figura indispensável para Hansi Flick e atualmente usa a braçadeira de capitão, função que ele tem justificado com uma forma incrível, somando 11 gols e três assistências em apenas sete partidas por todas as competições nesta temporada. Deco confirmou que já existe um acordo para manter o ex-jogador do Leeds United na Catalunha até 2030, acrescentando dois anos ao seu vínculo anterior, que expiraria em 2028.
Ao falar sobre o andamento das conversas, Deco foi transparente sobre o quão perto o acordo está de ser assinado oficialmente. Como citado pelo Mundo Deportivo, o diretor esportivo disse: 'Estamos bem perto de renovar o contrato de Raphinha. Posso dizer aqui, publicamente, que ontem à tarde acertamos a renovação do contrato de Raphinha por mais anos. Acho que Rapha estará conosco pelos próximos quatro anos.'
Jovens promessas de La Masia devem renovar contratos
Além do elenco principal, Deco também confirmou que dois dos jovens talentos mais promissores do clube, Bernal e Espart, estão prestes a assinar contratos melhores. Bernal, que chamou atenção como volante de saída de bola, com sete partidas e duas assistências em todas as competições nesta temporada, deve estender sua permanência até 2031. Enquanto isso, o lateral Espart está prestes a espelhar o compromisso de Raphinha ao assinar um contrato válido até 2030.
Deco explicou a filosofia do clube em relação aos jogadores formados na base, reconhecendo o difícil equilíbrio de administrar tanto talento. "Todo jovem jogador sonha em atuar pelo clube, mas nem todos cabem. Temos direitos sobre eles para que possamos manter o controle", explicou.
- Getty Images Sport
Deco elogia lendas
O diretor esportivo também tirou um momento para refletir sobre o impacto das estrelas que estão de saída, fazendo grandes elogios a Robert Lewandowski, que deixou o clube rumo ao Chicago Fire neste verão, e a Marcus Rashford, que retornou ao Manchester United após um empréstimo bem-sucedido na temporada passada. Deco foi enfático ao falar das contribuições dos dois atacantes e afirmou: "Rashford nos deu um nível de desempenho espetacular na temporada passada, enquanto Lewandowski é uma lenda do clube e o melhor atacante dos últimos 15 anos."
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