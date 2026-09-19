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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Diretor do Barcelona, Deco confirma avanços importantes em contratos de Raphinha, Marc Bernal e Xavi Espart

Raphinha
X. Espart
M. Bernal
Barcelona
La Liga

O diretor esportivo do Barcelona, Deco, deu um impulso significativo ao futuro de longo prazo do clube ao confirmar que novos contratos foram acertados para três jogadores importantes. O ex-internacional português revelou que Raphinha, Marc Bernal e Xavi Espart estão prontos para assinar renovações e permanecer no Spotify Camp Nou.

  • Impulso triplo de renovações para o Barcelona

    O Barcelona está se movendo rapidamente para assegurar a base de seu elenco principal e os talentos mais promissores de La Masia. Durante a Assembleia Geral do clube, Deco anunciou que avanços importantes foram feitos nas negociações com Raphinha, Bernal e Espart. O trio representa tanto a liderança atual quanto o futuro do gigante catalão, com o clube ansioso para evitar qualquer incerteza em relação aos compromissos de longo prazo.

    A notícia chega como uma grande demonstração de intenção da cúpula do Barcelona, que vem trabalhando incansavelmente nos bastidores para administrar a delicada situação financeira do clube, ao mesmo tempo em que se mantém competitivo em campo. Essa estabilidade trouxe dividendos imediatos, com o Barcelona fazendo um início de temporada arrasador, vencendo todas as seis primeiras partidas de La Liga e marcando 28 gols, além de uma vitória sobre o Feyenoord na estreia pela Champions League. A apresentação de Deco destacou que essas renovações fazem parte de uma estratégia mais ampla para manter o sucesso a longo prazo.


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    Raphinha se compromete com o futuro a longo prazo

    Talvez a notícia mais significativa para o time principal no curto prazo seja a renovação do ponta brasileiro Raphinha. O jogador de 29 anos se tornou uma figura indispensável para Hansi Flick e atualmente usa a braçadeira de capitão, função que ele tem justificado com uma forma incrível, somando 11 gols e três assistências em apenas sete partidas por todas as competições nesta temporada. Deco confirmou que já existe um acordo para manter o ex-jogador do Leeds United na Catalunha até 2030, acrescentando dois anos ao seu vínculo anterior, que expiraria em 2028.

    Ao falar sobre o andamento das conversas, Deco foi transparente sobre o quão perto o acordo está de ser assinado oficialmente. Como citado pelo Mundo Deportivo, o diretor esportivo disse: 'Estamos bem perto de renovar o contrato de Raphinha. Posso dizer aqui, publicamente, que ontem à tarde acertamos a renovação do contrato de Raphinha por mais anos. Acho que Rapha estará conosco pelos próximos quatro anos.'

  • Jovens promessas de La Masia devem renovar contratos

    Além do elenco principal, Deco também confirmou que dois dos jovens talentos mais promissores do clube, Bernal e Espart, estão prestes a assinar contratos melhores. Bernal, que chamou atenção como volante de saída de bola, com sete partidas e duas assistências em todas as competições nesta temporada, deve estender sua permanência até 2031. Enquanto isso, o lateral Espart está prestes a espelhar o compromisso de Raphinha ao assinar um contrato válido até 2030.

    Deco explicou a filosofia do clube em relação aos jogadores formados na base, reconhecendo o difícil equilíbrio de administrar tanto talento. "Todo jovem jogador sonha em atuar pelo clube, mas nem todos cabem. Temos direitos sobre eles para que possamos manter o controle", explicou.

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  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Deco elogia lendas

    O diretor esportivo também tirou um momento para refletir sobre o impacto das estrelas que estão de saída, fazendo grandes elogios a Robert Lewandowski, que deixou o clube rumo ao Chicago Fire neste verão, e a Marcus Rashford, que retornou ao Manchester United após um empréstimo bem-sucedido na temporada passada. Deco foi enfático ao falar das contribuições dos dois atacantes e afirmou: "Rashford nos deu um nível de desempenho espetacular na temporada passada, enquanto Lewandowski é uma lenda do clube e o melhor atacante dos últimos 15 anos."

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