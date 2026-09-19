O Barcelona está se movendo rapidamente para assegurar a base de seu elenco principal e os talentos mais promissores de La Masia. Durante a Assembleia Geral do clube, Deco anunciou que avanços importantes foram feitos nas negociações com Raphinha, Bernal e Espart. O trio representa tanto a liderança atual quanto o futuro do gigante catalão, com o clube ansioso para evitar qualquer incerteza em relação aos compromissos de longo prazo.

A notícia chega como uma grande demonstração de intenção da cúpula do Barcelona, que vem trabalhando incansavelmente nos bastidores para administrar a delicada situação financeira do clube, ao mesmo tempo em que se mantém competitivo em campo. Essa estabilidade trouxe dividendos imediatos, com o Barcelona fazendo um início de temporada arrasador, vencendo todas as seis primeiras partidas de La Liga e marcando 28 gols, além de uma vitória sobre o Feyenoord na estreia pela Champions League. A apresentação de Deco destacou que essas renovações fazem parte de uma estratégia mais ampla para manter o sucesso a longo prazo.



