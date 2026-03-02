Diogo Dalot adverte os colegas do Manchester United que não devem subestimar a Liga dos Campeões, depois de terem disputado muito poucos jogos em 2025-26

Dalot foi direto sobre a situação atual, afirmando: “Acho que temporadas como esta são boas para você saber que, quando você está jogando a Liga Europa e, especialmente, a Liga dos Campeões, esses são os melhores anos, essas são as melhores temporadas. Este ano, jogamos, não sei, no máximo 40 jogos, porque saímos das copas ainda na fase inicial, então isso está muito longe do que o clube deveria ser e das competições em que deveríamos jogar.”

Ele acrescentou: “Então, quando estivermos lá, quando alcançarmos o objetivo principal que realmente acredito que vamos alcançar na próxima temporada, se estivermos jogando a Liga dos Campeões, não podemos dar nada como certo. Precisamos colocar o clube de volta lá.”

A vitória sobre o Palace foi mais um exemplo da garra que Carrick incutiu na equipe. Depois de ficar atrás no placar com um gol de cabeça de Maxence Lacroix, o United reagiu com gols de Bruno Fernandes e do empolgante Benjamin Sesko. Dalot acredita que essas vitórias feias são a marca registrada de uma equipe destinada ao topo. “Estamos muito conscientes de que, para conseguirmos isso, temos que fazer jogos como o de hoje, em que você não controla os 90 minutos, em que às vezes você não joga como deveria, mas encontra maneiras de vencer. E acho que é isso que às vezes define aqueles que permanecem no topo da tabela e aqueles que começam a perder pontos e posições. Já passamos por isso, então acho que nesta temporada, se quisermos chegar ao final da temporada e atingir o objetivo que desejamos, precisamos de jogos como este.”