Diogo Dalot adverte os colegas do Manchester United que não devem subestimar a Liga dos Campeões, depois de terem disputado muito poucos jogos em 2025-26
O renascimento do United sob o comando de Carrick
A temporada 2025-26 tem sido uma experiência preocupante para a metade vermelha de Manchester. Com eliminações precoces das copas nacionais e uma ausência total das competições europeias, o clube está a caminho de disputar o menor número de partidas desde a temporada 1914-15. Para um clube da estatura do United, a falta de jogos durante a semana é uma lacuna gritante.
Apesar da ausência de noites europeias nesta temporada, há uma sensação de otimismo crescente no Teatro dos Sonhos. Sob a orientação temporária de Michael Carrick, o United passou por uma transformação drástica em sua forma. A vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace no domingo levou o clube ao terceiro lugar, sua melhor posição na liga desde 2023. Esse ressurgimento colocou o clube em uma posição privilegiada para garantir um lugar entre os quatro primeiros, o que Dalot insiste que deve ser tratado como o mínimo a ser alcançado daqui para frente.
O futebol da Liga dos Campeões não pode ser “dado como garantido”
Dalot foi direto sobre a situação atual, afirmando: “Acho que temporadas como esta são boas para você saber que, quando você está jogando a Liga Europa e, especialmente, a Liga dos Campeões, esses são os melhores anos, essas são as melhores temporadas. Este ano, jogamos, não sei, no máximo 40 jogos, porque saímos das copas ainda na fase inicial, então isso está muito longe do que o clube deveria ser e das competições em que deveríamos jogar.”
Ele acrescentou: “Então, quando estivermos lá, quando alcançarmos o objetivo principal que realmente acredito que vamos alcançar na próxima temporada, se estivermos jogando a Liga dos Campeões, não podemos dar nada como certo. Precisamos colocar o clube de volta lá.”
A vitória sobre o Palace foi mais um exemplo da garra que Carrick incutiu na equipe. Depois de ficar atrás no placar com um gol de cabeça de Maxence Lacroix, o United reagiu com gols de Bruno Fernandes e do empolgante Benjamin Sesko. Dalot acredita que essas vitórias feias são a marca registrada de uma equipe destinada ao topo. “Estamos muito conscientes de que, para conseguirmos isso, temos que fazer jogos como o de hoje, em que você não controla os 90 minutos, em que às vezes você não joga como deveria, mas encontra maneiras de vencer. E acho que é isso que às vezes define aqueles que permanecem no topo da tabela e aqueles que começam a perder pontos e posições. Já passamos por isso, então acho que nesta temporada, se quisermos chegar ao final da temporada e atingir o objetivo que desejamos, precisamos de jogos como este.”
O fator Bruno Fernandes
Uma figura central neste renascimento continua a ser o capitão do clube, Bruno Fernandes. Apesar de ter alcançado o incrível marco de 200 participações em gols pelo clube - superando nomes como David Beckham e Ryan Giggs -, Dalot sente que seu compatriota ainda é subestimado por alguns setores do mundo do futebol, e seu futuro continua sendo um tema de debate, mesmo que ele continue carregando o peso ofensivo da equipe de Carrick.
Dalot foi rápido em defender seu capitão quando questionado se o craque também é subestimado: “Um pouco, eu acho. Quando você é tão consistente, quando joga por muitos anos em um nível muito alto, às vezes, quando você não está presente em um jogo, as pessoas começam a duvidar e a achar que você deveria fazer isso o tempo todo. Mas isso é o mais difícil no futebol, ser consistente durante toda a temporada, independentemente de você ter altos e baixos, mas ele é sempre um jogador e uma pessoa que aparece o tempo todo e nunca se esconde, então acho que é disso que este clube precisa.”
A influência de Carrick em Old Trafford
A atmosfera em Old Trafford mudou significativamente durante esta série invicta. Carrick conseguiu restabelecer com sucesso uma conexão entre o banco de reservas e as arquibancadas que muitos torcedores sentiam falta há anos. O técnico interino provou que sabe lidar com momentos de adversidade, como várias “mudanças” táticas no intervalo que inspiraram a recente recuperação. Dalot creditou a liderança de Fernandes em campo como uma extensão fundamental da visão de Carrick, observando como o capitão orienta seus companheiros de equipe em momentos difíceis.
“É importante porque mantém você vivo durante o jogo em todos os momentos”, disse Dalot sobre a comunicação entre os jogadores experientes. “Ele é um jogador que consegue ler muito bem o jogo e praticamente todas as posições em campo. Por isso, ele sempre gosta de orientar você nesse sentido. Se ele acredita que pode ajudar em algo, ele não hesita em dizer.” Com a disputa pelo top 5 esquentando, o núcleo sênior do United parece mais determinado do que nunca a garantir que uma temporada sem futebol europeu continue sendo uma anomalia, e não a nova norma.
