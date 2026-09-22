Diniz aposta em nova formação com Garro e Memphis para tentar reação na temporada

Segundo o UOL, a comissão técnica do Corinthians aproveitará o período de Data Fifa para tentar recuperar o desempenho da equipe. A principal aposta de Fernando Diniz e seus auxiliares passa por uma nova função para Rodrigo Garro e Memphis Depay no modelo de jogo.

A comissão avalia adotar um esquema próximo ao utilizado no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (20), pelo Brasileirão. Apesar do resultado, as mudanças feitas após o intervalo agradaram internamente e podem servir de base para a sequência da temporada.

Eliminado em casa na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians chegou ao sexto tropeço consecutivo no Brasileirão diante do Fluminense. Com 32 pontos, o time ocupa a 14ª colocação, apenas três acima do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.