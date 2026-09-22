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Luis Felipe Gonçalves

Diniz aposta em nova formação com Garro e Memphis para tentar reação na temporada

Corinthians
F. Diniz
M. Depay
R. Garro
Brasileirão

Treinador busca recuperar equipe e sair da sombra do Z-4, buscando garantir sua permanência no Alvinegro

Segundo o UOL, a comissão técnica do Corinthians aproveitará o período de Data Fifa para tentar recuperar o desempenho da equipe. A principal aposta de Fernando Diniz e seus auxiliares passa por uma nova função para Rodrigo Garro e Memphis Depay no modelo de jogo.

A comissão avalia adotar um esquema próximo ao utilizado no segundo tempo da derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no último domingo (20), pelo Brasileirão. Apesar do resultado, as mudanças feitas após o intervalo agradaram internamente e podem servir de base para a sequência da temporada.

Eliminado em casa na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians chegou ao sexto tropeço consecutivo no Brasileirão diante do Fluminense. Com 32 pontos, o time ocupa a 14ª colocação, apenas três acima do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento.

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  • imago-sport-1083618156.jpgAvalon.red

    Esquema novo buscando recuperação

    A entrada de Gui Negão no segundo tempo contra o Fluminense alterou as funções de Memphis e Garro. O holandês passou a atuar como segundo atacante, atrás do centroavante, enquanto o argentino recuou para exercer uma função semelhante à de um “camisa 8”.

    A mudança agradou à comissão técnica. A avaliação é de que Garro pode contribuir mais na construção das jogadas atuando alguns metros atrás, enquanto Memphis teria mais liberdade para participar das ações ofensivas chegando de trás.

    O modelo também leva em consideração o retorno de Yuri Alberto, previsto para o duelo com o Internacional, em 7 de outubro. O centroavante costuma atacar os espaços em diagonal, especialmente pelos lados, o que poderia abrir espaço para Memphis atuar por dentro e aparecer atrás dele.

    Com Garro mais recuado na construção, o Corinthians teria uma formação capaz de aproveitar melhor as características dos três jogadores.

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  • imago-sport-1083610854.jpgPera Photo Press

    Mudanças no plantel

    Caso os testes realizados durante a Data Fifa sejam aprovados, o Corinthians pode ter Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu na linha defensiva. Pelo lado direito, Matheuzinho teria liberdade para avançar e participar da construção ofensiva.

    Raniele e André formariam a dupla de volantes, enquanto Garro seria o terceiro homem do meio-campo. Em momentos de maior necessidade ofensiva, o argentino também poderia avançar para atuar mais próximo do ataque.

    Breno Bidon seria responsável pela construção pelo lado esquerdo, com liberdade para se movimentar por dentro. A dinâmica abriria espaço para Memphis atuar mais adiantado, atrás de Yuri Alberto, aproveitando os espaços criados pelo centroavante.

  • imago-sport-1083618044.jpgAvalon.red

    Momentos difíceis para Diniz

    O momento vivido pelo Corinthians também pesa sobre Fernando Diniz. Após a sequência negativa, o treinador desabafou sobre a situação e afirmou que não quer contribuir para aumentar a pressão interna no clube.

    “Eu não tenho como chegar aqui e piorar ainda mais o ambiente interno. Eu estou triste; triste é pouco o que eu estou aqui. Todo mundo sabe da vontade que eu tinha de trabalhar aqui e do meu desejo de que isso dê certo.”

    Diniz também admitiu o peso da sequência de resultados negativos:

    “Todas as nuances de a gente ter sete derrotas consecutivas, para mim, é uma coisa que pesa muito, então eu tenho é tristeza. Agora eu não posso chegar aqui e piorar o ambiente para que a gente saia dessa situação.”

    Apesar de ter defendido a permanência do treinador publicamente, o executivo de futebol Marcelo Paz chegou a considerar uma mudança no comando diante do acúmulo de resultados negativos. A possibilidade, porém, foi rapidamente descartada pela diretoria.

    A decisão ganhou força após uma conversa no vestiário da Neo Química Arena. Gustavo Henrique, Rodrigo Garro e Memphis, líderes do elenco, procuraram Paz para pedir a permanência de Diniz. Os jogadores acreditam que o trabalho pode evoluir com o retorno de Yuri Alberto e o período maior para treinamentos durante a Data Fifa.

    Internamente, o elenco também avalia de forma positiva a rotina de trabalho comandada por Diniz e entende que o treinador ainda pode encontrar soluções para o momento vivido pela equipe.

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