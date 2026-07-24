Diniz faz alerta sobre saídas no Corinthians e aponta cinco nomes com nível de seleção

O Corinthians venceu o Remo por 3 a 0 na noite da última quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Brasileirão, em uma atuação marcada pela participação decisiva de dois jovens revelados pelo clube. André e Breno Bidon contribuíram com assistências na partida e reforçaram o bom momento da base alvinegra.
Após o confronto, o técnico Fernando Diniz comentou sobre o futuro da dupla, alvo de especulações no mercado, e demonstrou confiança de que o clube não perderá os dois jogadores nesta janela. Além disso, o treinador destacou cinco atletas do elenco que, em sua avaliação, têm potencial para alcançar a seleção brasileira.