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Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Diniz faz alerta sobre saídas no Corinthians e aponta cinco nomes com nível de seleção

F. Diniz
Corinthians

Técnico garante permanência de ao menos um dos jovens André e Breno Bidon, elogia promessas do elenco e vê cinco jogadores com potencial para defender o Brasil

O Corinthians venceu o Remo por 3 a 0 na noite da última quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Brasileirão, em uma atuação marcada pela participação decisiva de dois jovens revelados pelo clube. André e Breno Bidon contribuíram com assistências na partida e reforçaram o bom momento da base alvinegra.

Após o confronto, o técnico Fernando Diniz comentou sobre o futuro da dupla, alvo de especulações no mercado, e demonstrou confiança de que o clube não perderá os dois jogadores nesta janela. Além disso, o treinador destacou cinco atletas do elenco que, em sua avaliação, têm potencial para alcançar a seleção brasileira.

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  • André e Breno BidonGetty/GOAL

    Diniz descarta saída simultânea de André e Breno Bidon

    Questionado sobre a possibilidade de o Corinthians negociar os dois jovens meio-campistas, Fernando Diniz afirmou que o clube deve preservar ao menos um deles no elenco.

    Segundo o treinador, apesar de a posição contar com diversas opções, a diretoria não trabalha com a possibilidade de liberar ambos os atletas ao mesmo tempo.

    "É a posição que mais temos jogadores, mas acho que não tem risco de perder os dois. Se perder, vai ser um só".

    A declaração surge em meio às especulações envolvendo o futuro dos jogadores, que vêm despertando interesse após as boas atuações pelo Corinthians.

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  • imago-sport-1080358493.jpgFotoarena

    Breno Bidon recebe elogios e é apontado como nome para a seleção

    Além de comentar sobre o mercado, Diniz fez questão de destacar a evolução de Breno Bidon. Para o treinador, o meia reúne características que o colocam como um forte candidato a integrar o próximo ciclo da seleção brasileira visando a Copa do Mundo.

    "Vejo que ele tem tudo para estar no próximo ciclo. Se continuar fazendo tudo que ele vem fazendo, ele é um postulante claro para fazer parte do próximo ciclo".

    A avaliação reforça a confiança do técnico no desenvolvimento do jovem, que conquistou espaço na equipe principal e já se consolidou como uma das principais promessas do clube.

  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Diniz cita outros quatro jogadores com potencial de seleção

    Fernando Diniz também ampliou os elogios para outros atletas do elenco corintiano. Na visão do treinador, Breno Bidon não é o único jogador com capacidade para vestir a camisa da seleção brasileira.

    "E não só ele. Matheuzinho, Matheus Bidu, André Luiz, Hugo Souza nem se fala. Acho que tem muita gente que pode sonhar em realizar esse sonho".

    As declarações evidenciam a confiança de Diniz na qualidade do elenco corintiano e na capacidade de desenvolvimento dos atletas, especialmente daqueles que vêm se destacando nas últimas partidas da temporada.

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