Diniz faz alerta sobre saídas no Corinthians e aponta cinco nomes com nível de seleção

Questionado sobre a possibilidade de o Corinthians negociar os dois jovens meio-campistas, Fernando Diniz afirmou que o clube deve preservar ao menos um deles no elenco.

Segundo o treinador, apesar de a posição contar com diversas opções, a diretoria não trabalha com a possibilidade de liberar ambos os atletas ao mesmo tempo.

"É a posição que mais temos jogadores, mas acho que não tem risco de perder os dois. Se perder, vai ser um só".

A declaração surge em meio às especulações envolvendo o futuro dos jogadores, que vêm despertando interesse após as boas atuações pelo Corinthians.