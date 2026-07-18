Didier Deschamps admite que a França não quer disputar a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra

O experiente técnico mostrou-se notavelmente sincero durante sua última coletiva de imprensa pré-jogo, explicando que o desgaste emocional de ter ficado de fora da terceira final consecutiva deixou seu time desanimado. Embora o confronto contra os “Três Leões” de Thomas Tuchel seja, tecnicamente, um confronto de alto nível entre duas potências europeias — com a França tendo ficado em terceiro lugar duas vezes, em 1958 e 1986, e em quarto em 1982, enquanto a Inglaterra ficou em quarto lugar duas vezes, em 1990 e 2018, sem nunca ter conquistado o terceiro lugar —, o técnico de 57 anos sugeriu que os jogadores de ambas as seleções estão tendo dificuldade para encontrar a motivação necessária para o que muitos consideram o jogo mais supérfluo do futebol internacional.

Em declarações à imprensa em Miami, Deschamps deixou claro que, embora o prestígio do evento tenha diminuído, a obrigação profissional permanece. “Tenho um dever em relação a este jogo. Não é um amistoso. É a disputa pelo terceiro lugar. Os jogadores, a comissão técnica e eu temos o dever de alcançar esse último objetivo. É menos importante do que a final. A Inglaterra não quer disputar essa partida, e nós também não. Mas aqui estamos”, disse Deschamps.