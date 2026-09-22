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Dick Advocaat apoia "excelente" Xavi Hernandez para ter sucesso com a Holanda após assumir o lugar de Ronald Koeman
Xavi comanda o primeiro treino
Uma nova era tática para a Holanda começou oficialmente quando Xavi comandou seu primeiro treino com a seleção holandesa na segunda-feira. O treinador espanhol foi nomeado pela associação de futebol da Holanda (KNVB) em agosto de 2026 para preencher o vazio deixado por Ronald Koeman após a Copa do Mundo de 2026. Sua chegada de grande repercussão já rendeu elogios efusivos do ex-técnico da seleção Advocaat.
- AFP
Advocaat elogia a presença do técnico
O atual técnico de Curaçao, que teve três passagens distintas no comando da Holanda, recebeu abertamente a nomeação como um passo positivo para o futuro do futebol do país. Em entrevista à emissora nacional NOS, Advocaat insistiu que a presença marcante do novo treinador repercutirá imediatamente em todo o vestiário.
Avaliando o histórico e as credenciais táticas do espanhol, Advocaat declarou: "Ele foi um excelente jogador de futebol e acho que também é um técnico muito bom."
Destacando o impacto psicológico que o ex-meio-campista do Barcelona levará à seleção, o veterano treinador acrescentou: "Alguém com a presença dele, com tudo o que alcançou como jogador de futebol, causa impressão nos jogadores."
Trajetória reforça o plano tático
O otimismo de Advocaat vem da brilhante carreira de jogador de Xavi, durante a qual ele somou 133 jogos pela Espanha e conquistou a Copa do Mundo de 2010, além das Eurocopas de 2008 e 2012, como o maestro do tiki-taka. No banco de reservas, ele conduziu o Barcelona ao título de La Liga de 2022-23 e da Supercopa da Espanha de 2023 durante sua passagem entre novembro de 2021 e maio de 2024. Essa filosofia profundamente enraizada de um futebol baseado na posse de bola deve revitalizar a identidade holandesa no cenário internacional.
- Pro Shots
Blockbuster alemão testa prontidão
A passagem de Xavi terá um teste de fogo imediato quando a Holanda enfrentar a arquirrival Alemanha na Liga das Nações da Uefa, em 24 de setembro. O grande confronto oferece um parâmetro rápido de quão efetivamente o elenco assimilou os novos princípios táticos de seu treinador. Garantir um resultado positivo na estreia segue sendo vital para gerar embalo e validar a visão ambiciosa da KNVB sob seu comando.
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