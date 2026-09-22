O atual técnico de Curaçao, que teve três passagens distintas no comando da Holanda, recebeu abertamente a nomeação como um passo positivo para o futuro do futebol do país. Em entrevista à emissora nacional NOS, Advocaat insistiu que a presença marcante do novo treinador repercutirá imediatamente em todo o vestiário.

Avaliando o histórico e as credenciais táticas do espanhol, Advocaat declarou: "Ele foi um excelente jogador de futebol e acho que também é um técnico muito bom."

Destacando o impacto psicológico que o ex-meio-campista do Barcelona levará à seleção, o veterano treinador acrescentou: "Alguém com a presença dele, com tudo o que alcançou como jogador de futebol, causa impressão nos jogadores."