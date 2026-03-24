Diagnóstico errado com consequências drásticas para Kylian Mbappé? O Real Madrid parece ter cometido uma "vergonha absoluta"

No entanto, devido a dores persistentes, Mbappé procurou uma segunda opinião em Paris, sua antiga cidade de residência, e, em seguida, optou por uma abordagem diferente para sua recuperação, em conjunto com um especialista em joelhos. Entretanto, o ex-jogador do PSG já voltou a pisar no gramado.

Além disso, a avaliação incorreta em Madri teria deixado Mbappé “furioso”. O diagnóstico errado também teria sido um fator decisivo para a demissão da equipe médica no início do ano. Consequentemente, após sua demissão no final de 2023, o Dr. Niko Mihic foi novamente contratado como chefe, depois que a equipe havia sido reorganizada apenas no verão passado. Mudanças de pessoal no departamento médico do Real não são, de forma alguma, uma raridade, assim que os responsáveis reclamam de muitas lesões. Além de Mbappé, nas últimas semanas também faltaram, entre outros, Jude Bellingham e Álvaro Carreras.

A esse respeito, o repórter da RMC Daniel Riolo usou palavras drásticas no programa “L’After Foot”. “Para o Real, é uma vergonha absoluta o que aconteceu. (...) Esse erro de diagnóstico poderia ter sido muito mais grave, pois Mbappé demorou muito para descobrir o que havia de errado com ele. Ele continuou em atividade, chegou até a disputar alguns jogos sem saber exatamente o que estava acontecendo com ele. Ele poderia ter destruído o joelho.” Um programa especial de fortalecimento muscular, que ele elaborou com o referido especialista em joelhos de Paris, acabou sendo a virada.