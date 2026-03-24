De acordo com uma reportagem da emissora de TV francesa RMC Sport, o atacante foi vítima de um diagnóstico errado, que poderia até mesmo ter lhe custado a participação na Copa do Mundo neste verão.
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Diagnóstico errado com consequências drásticas para Kylian Mbappé? O Real Madrid parece ter cometido uma "vergonha absoluta"
No entanto, devido a dores persistentes, Mbappé procurou uma segunda opinião em Paris, sua antiga cidade de residência, e, em seguida, optou por uma abordagem diferente para sua recuperação, em conjunto com um especialista em joelhos. Entretanto, o ex-jogador do PSG já voltou a pisar no gramado.
Além disso, a avaliação incorreta em Madri teria deixado Mbappé “furioso”. O diagnóstico errado também teria sido um fator decisivo para a demissão da equipe médica no início do ano. Consequentemente, após sua demissão no final de 2023, o Dr. Niko Mihic foi novamente contratado como chefe, depois que a equipe havia sido reorganizada apenas no verão passado. Mudanças de pessoal no departamento médico do Real não são, de forma alguma, uma raridade, assim que os responsáveis reclamam de muitas lesões. Além de Mbappé, nas últimas semanas também faltaram, entre outros, Jude Bellingham e Álvaro Carreras.
A esse respeito, o repórter da RMC Daniel Riolo usou palavras drásticas no programa “L’After Foot”. “Para o Real, é uma vergonha absoluta o que aconteceu. (...) Esse erro de diagnóstico poderia ter sido muito mais grave, pois Mbappé demorou muito para descobrir o que havia de errado com ele. Ele continuou em atividade, chegou até a disputar alguns jogos sem saber exatamente o que estava acontecendo com ele. Ele poderia ter destruído o joelho.” Um programa especial de fortalecimento muscular, que ele elaborou com o referido especialista em joelhos de Paris, acabou sendo a virada.
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Mbappé jogou durante semanas com dores — e fala sem rodeios
Segundo informações, Mbappé realmente disputou várias partidas sentindo dores, após ter se lesionado no joelho já em dezembro. O Real Madrid, por sua vez, referiu-se a uma lesão que precisava ser tratada jogo a jogo e que se esperava uma recuperação em breve. No início de janeiro (duas partidas) e no início de março (três), porém, o artilheiro ficou de fora da escalação do Real Madrid. Após a segunda pausa forçada, chegou a haver especulações na imprensa sobre uma lesão no ligamento cruzado, antes de Mbappé retornar aos gramados contra o Manchester City, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, após sua visita a Paris.
Na segunda-feira, Mbappé se pronunciou sobre sua lesão. “Meu joelho está bem. Está melhorando. Está indo muito bem e sei que houve muitas especulações sobre isso e que foram ditas coisas erradas”, disse ele, acrescentando de forma significativa: “É assim a vida de um atleta de ponta. Estamos acostumados a que as pessoas digam coisas sem verificar e sem qualquer fundamento.”
Mbappé está "100% recuperado" — e convocado para a seleção nacional
Além disso, Mbappé explicou que já não sente dores, contrariando assim, entre outros, Riolo no programa “L'After Foot”. Ele enfatizou: “Recuperei-me a 100%. Tive a oportunidade de obter um diagnóstico detalhado em Paris. E, juntos, pudemos elaborar um plano para que eu volte ao meu melhor nível no Real Madrid e também na preparação para a Copa do Mundo.”
O fato de Mbappé estar realmente de volta à plena forma física também é comprovado por sua convocação para os próximos amistosos da seleção francesa. O jogador de 27 anos é considerado uma grande esperança para a Copa do Mundo. Pois, apesar das dores físicas dos últimos meses, ele registrou impressionantes 38 gols e seis assistências em 35 partidas oficiais pelo Real nesta temporada.
Em defesa dos médicos do Real Madrid: mesmo entre as duas pausas forçadas, ele marcou gols em série.
Kylian Mbappé: Dados de desempenho e estatísticas pelo Real Madrid nesta temporada
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