Os detalhes do acordo para a ida de Luiz Henrique ao Botafogo

Cariocas vencem concorrência de Corinthians, Flamengo e Fluminense para ter o atacante de 23 anos que pertence ao Betis, da Espanha

O Botafogo encaminhou um acordo pela contratação de Luiz Henrique, que pertence ao Betis, da Espanha, como soube a GOAL. O atacante será adquirido por € 20 milhões (R$ 107 milhões na cotação atual) pelo grupo administrado por John Textor, que ainda conta com Crystal Palace, da Inglaterra, Lyon, da França, RWD Molenbeek, da Bélgica, e FC Florida, dos Estados Unidos.

O atleta ficará no Brasil, mas terá a possibilidade de ida ao Lyon, da França, a partir da próxima temporada europeia, que se inicia em agosto deste ano. A situação, no entanto, será discutida e dependerá de um aval do próprio jogador — os cariocas trabalham com uma estadia até julho de 2025, de um ano e meio.

Aos 23 anos, Luiz Henrique estava na mira também de Corinthians, Flamengo e Fluminense. No entanto, o trio não obteve um acordo pela contratação do atacante que pertence ao Betis e foi revelado pelo Flu. A oferta dos três eram pelo empréstimo do atleta, mas os espanhóis exigiam um valor para a venda.

