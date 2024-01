Bétis faz jogo duro com Flamengo por Luiz Henrique e mantém pedida alta

Dirigentes do time carioca estão na Europa em busca de um acerto

Com Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa, o Flamengo tenta avançar nas negociações para ter Luiz Henrique, do Bétis. O clube carioca apresentou aos espanhóis a ideia de negócio que tem para o jogador de 23 anos. As condições apresentadas, no entanto, não estão de agrado ao Bétis, que prioriza uma venda.

Segundo sabe a GOAL, o Flamengo deseja ter o jogador por empréstimo com opção de compra. O Rubro-Negro está disposto a pagar pela cessão, mas ainda assim está longe do que os espanhóis pretendem para negociar o jogador.