O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, falou à imprensa no Portugal Football Summit antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da Uefa contra o País de Gales, no Estádio José Alvalade. De volta ao estádio onde sua carreira começou, o jogador de 39 anos expressou enorme paixão por representar seu país.

Ronaldo deu as boas-vindas ao recém-nomeado técnico Jorge Jesus, respaldando-o para liderar Portugal em uma nova era ambiciosa.

O atacante elogiou o ex-treinador Roberto Martinez, ao mesmo tempo em que insistiu que a seleção está totalmente preparada para uma exigente sequência de quatro jogos em 15 dias.