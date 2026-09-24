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Desviou da bala! Ronaldo ri das críticas e mira o 1.000º gol em emocionante volta para casa, em Lisboa
Ronaldo projeta duelo contra País de Gales enquanto Portugal inicia defesa do título
O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, falou à imprensa no Portugal Football Summit antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da Uefa contra o País de Gales, no Estádio José Alvalade. De volta ao estádio onde sua carreira começou, o jogador de 39 anos expressou enorme paixão por representar seu país.
Ronaldo deu as boas-vindas ao recém-nomeado técnico Jorge Jesus, respaldando-o para liderar Portugal em uma nova era ambiciosa.
O atacante elogiou o ex-treinador Roberto Martinez, ao mesmo tempo em que insistiu que a seleção está totalmente preparada para uma exigente sequência de quatro jogos em 15 dias.
- AFP
CR7 mira o 1.000º gol pela seleção nacional
De olho em fazer ainda mais história, Ronaldo reiterou sua determinação de chegar aos 1.000 gols na carreira sem transformar essa busca em uma obsessão prejudicial. O atacante do Al-Nassr admitiu que marcar o 1.000º gol da carreira vestindo a camisa de Portugal representaria o maior momento de sua trajetória.
Ele enfatizou que segue na seleção para realmente fazer a diferença por meio de suas atuações, e não por depender de sua reputação.
"Eu já admiti que quero chegar lá e vou chegar lá", afirmou Ronaldo. "Marcar o 1.000º gol pela seleção seria a culminação de outra bela história. Eu venho para a seleção porque faço a diferença e sou um trunfo."
Capitão rebate críticos e aborda rumores sobre aposentadoria
Ao abordar o escrutínio persistente da mídia e as especulações sobre sua aposentadoria da seleção, Ronaldo riu da cobertura hostil e afirmou que só se concentra no enorme carinho que recebe dos torcedores ao redor do mundo. Ele reconheceu que sua carreira pode terminar em breve, mas segue vivendo estritamente o presente.
O capitão deixou claro que, se a federação ou o técnico não precisarem mais de seus serviços, sairá sem conflito.
"Alguns canais gostam de me atacar e tentam me matar, mas isso não é uma chance. Só com uma espingarda, e mesmo assim eu ainda desviaria da bala", brincou Ronaldo. "No dia em que não contarem mais comigo, vou pegar minha bola e ir embora."
- AFP
Portugal inicia campanha na Liga das Nações em Lisboa
Portugal recebe o País de Gales no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na noite de quinta-feira, para iniciar sua campanha na Liga A da Liga das Nações da Uefa de 2026-27. A Seleção depois enfrentará a Noruega no Estádio do Dragão, em 4 de outubro.
Ronaldo busca liderar o ataque sob o comando de Jorge Jesus e ajudar seu país a começar o torneio com três pontos.
O experiente atacante quer ampliar seu recorde de gols pela seleção.
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