“Desliguei meu celular!” – Pierre Kalulu ignorou o barulho após o controverso cartão vermelho do Inter, enquanto a estrela da Juventus não se abalou com o drama da suspensão
Como Kalulu lidou com a tempestade do clássico
O incidente dominou o cenário do futebol italiano, levando a um pedido público de desculpas de Bastoni e até mesmo a uma admissão de erro por parte do responsável pela arbitragem da Série A. Ex-jogadores, treinadores e torcedores expressaram sua raiva após o jogo, com Bastoni sendo chamado à atenção pelo chefe da arbitragem. Kalulu, por sua vez, foi criticado pelo técnico do Inter, Christian Chivu, para grande irritação de Luciano Spalletti.
Kalulu revelou seus métodos para lidar com o intenso escrutínio da mídia e a reação negativa nas redes sociais após a derrota de sua equipe por 3 a 2. O jogador de 24 anos admitiu que tomou medidas drásticas para manter seu foco mental, optando por se desconectar totalmente do mundo exterior.
“Desliguei meu celular para não alimentar isso. Muitas pessoas falaram, mas no final, a suspensão permaneceu. É melhor deixar tudo isso para trás. Mas não acho que isso tenha afetado a partida contra o Galatasaray. Pode parecer que estamos procurando desculpas, mas, na verdade, jogamos mal”, explicou o zagueiro ao L'Equipe, recusando-se a usar o drama como justificativa para a derrota por 5 a 2 da Juve na Liga dos Campeões.
A resposta profissional de Kalulu às críticas
A vida em um clube do porte da Juventus traz expectativas implacáveis, algo de que Kalulu está plenamente ciente. Ele permanece com os pés no chão, apesar da natureza instável da campanha atual, que vê os Bianconeri lutando em várias frentes enquanto curam as feridas das recentes derrotas. O ex-jogador do AC Milan está determinado a deixar seu futebol falar por si mesmo, após um período em que seu histórico disciplinar foi o principal tema de conversa entre torcedores e especialistas.
O francês vê a pressão como um privilégio, e não como um fardo. “É uma temporada agitada, como é normal em grandes clubes, há grandes esperanças e somos cobrados para estar sempre à altura da tarefa. Mas é algo com que sonhamos desde crianças. Então, neste trabalho, há objetivos e veremos no final da temporada”, comentou Kalulu. Ele também falou sobre sua relação com os torcedores: “Eu também era torcedor e sei como funcionam as críticas. No momento, há frustração, você desabafa nas redes sociais e depois vai dormir. Mesmo que critiquem você como pessoa, não deve ser interpretado como algo pessoal”.
Crescimento estratégico e xadrez defensivo
Desde que chegou a Turim, Kalulu tem procurado se estabelecer como líder na defesa, concentrando-se nas nuances táticas necessárias para superar os atacantes de elite da Europa. Seu retorno ao time após sua suspensão nacional foi um lembrete de sua importância, mesmo que o desempenho coletivo em Istambul tenha deixado muito a desejar.
“Quero continuar assim. Só o campo lhe dá legitimidade, mesmo aos olhos dos seus companheiros de equipe. Os adversários devem ser estudados para levá-los a fazer o que não estão acostumados a fazer. Você tem que saber antecipar duas ou três jogadas, um pouco como no xadrez. O objetivo é ser o melhor e não apenas defender bem”, observou Kalulu. Ele continua firme em sua convicção de que a equipe deve assumir a responsabilidade por seus erros, afirmando: “Não, você não pode se esconder atrás do cansaço quando enfrenta uma partida da Liga dos Campeões. Hoje à noite foi assim, é muito difícil entender o que aconteceu, mas precisamos manter a cabeça erguida e fazer melhor”.
Ambições na Copa do Mundo com os Bleus
Além de suas preocupações imediatas com a Velha Senhora, Kalulu tem os olhos voltados para o cenário internacional. Com a Copa do Mundo se aproximando, o versátil zagueiro acredita que seu desempenho na Série A e na Liga dos Campeões é a plataforma perfeita para garantir uma vaga permanente nos planos de Didier Deschamps. Sua capacidade de jogar tanto na zaga central quanto na lateral direita o torna um trunfo valioso para a seleção francesa, que busca manter seu domínio.
A motivação para representar seu país continua sendo o objetivo profissional definitivo para a estrela da Juve. “A seleção nacional é o máximo para um jogador, um sonho de infância e um privilégio. Sinto-me pronto para a Copa do Mundo”, concluiu.
Depois de deixar para trás o incidente com Bastoni e o barulho nas redes sociais, Kalulu agora está focado em encontrar a consistência necessária para ancorar a defesa da Juventus e garantir seu lugar no avião para o próximo torneio mundial.
