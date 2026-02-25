“Desliguei meu celular!” – Pierre Kalulu ignorou o barulho após o controverso cartão vermelho do Inter, enquanto a estrela da Juventus não se abalou com o drama da suspensão

O incidente dominou o cenário do futebol italiano, levando a um pedido público de desculpas de Bastoni e até mesmo a uma admissão de erro por parte do responsável pela arbitragem da Série A. Ex-jogadores, treinadores e torcedores expressaram sua raiva após o jogo, com Bastoni sendo chamado à atenção pelo chefe da arbitragem. Kalulu, por sua vez, foi criticado pelo técnico do Inter, Christian Chivu, para grande irritação de Luciano Spalletti.

Kalulu revelou seus métodos para lidar com o intenso escrutínio da mídia e a reação negativa nas redes sociais após a derrota de sua equipe por 3 a 2. O jogador de 24 anos admitiu que tomou medidas drásticas para manter seu foco mental, optando por se desconectar totalmente do mundo exterior.

“Desliguei meu celular para não alimentar isso. Muitas pessoas falaram, mas no final, a suspensão permaneceu. É melhor deixar tudo isso para trás. Mas não acho que isso tenha afetado a partida contra o Galatasaray. Pode parecer que estamos procurando desculpas, mas, na verdade, jogamos mal”, explicou o zagueiro ao L'Equipe, recusando-se a usar o drama como justificativa para a derrota por 5 a 2 da Juve na Liga dos Campeões.