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Desafio e orgulho... Como a seleção saudita vai lidar com a revolução da Espanha?

Especiais e Opinião
Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
L. Yamal
G. Donis
S. Al-Dawsari
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Grécia

O que espera a seleção verde na batalha de La Roja?

A seleção saudita entra em campo para enfrentar a Espanha na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 ciente de que se trata de um desafio totalmente diferente do jogo contra o Uruguai. A seleção saudita, que conquistou um ponto valioso na primeira rodada após um empate difícil e emocionante, enfrentará desta vez uma seleção abalada, que busca recuperar o prestígio perdido e reacender suas esperanças no torneio.

A Espanha não teve o início que sua torcida esperava, depois de cair na armadilha do empate contra Cabo Verde — um resultado que abriu as portas para uma onda de críticas e aumentou a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica. por isso, o “Matador” entra em campo com uma mentalidade diferente, cujo único objetivo é a vitória, e com a intenção de dar uma resposta forte que devolva a confiança à equipe antes que seja tarde demais.

Por outro lado, a seleção saudita também tem suas próprias motivações. O ponto conquistado contra o Uruguai não foi apenas um resultado positivo, mas uma mensagem de que os “Verdes” são capazes de enfrentar as grandes seleções quando mantêm disciplina e organização.

Portanto, o verdadeiro desafio para os jogadores de Georgios Donis consiste em saber como manter esse ímpeto sem cair na armadilha do excesso de ânimo ou se deixar afetar pela pressão espanhola esperada.

Com o aumento das declarações das estrelas da Espanha nos últimos dias, principalmente de Dani Olmo, que falou sobre a necessidade de vencer e marcar mais de um gol, a partida parece um confronto entre uma seleção que quer recuperar sua dignidade e outra que busca manter seu respeito e dar continuidade aos resultados positivos no cenário mundial.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Revolução Espanhola

    O maior motivo de preocupação para a seleção saudita não é apenas o nome da Espanha ou a qualidade de seus jogadores, mas sim o estado de espírito com que o adversário entra nessa partida, pois as grandes seleções costumam ser mais perigosas quando sofrem um revés ou um resultado decepcionante, já que entram no confronto seguinte com uma vontade redobrada de se recuperar e reconquistar seu prestígio.

    O empate contra Cabo Verde colocou a seleção espanhola sob grande pressão da mídia e da torcida, e a vitória sobre a Arábia Saudita tornou-se uma necessidade mais do que uma opção; por isso, espera-se que os espanhóis comecem a partida em ritmo acelerado e com tentativas ofensivas contínuas desde os primeiros minutos.

    Leia também... Cocorella: “A arma da Arábia Saudita nos preocupa... e um começo forte é bom”

    Além disso, as declarações de vários jogadores espanhóis refletiram a magnitude do desafio dentro do elenco; há um discurso claro sobre a necessidade de recuperar a verdadeira imagem da seleção e provar que o que aconteceu na primeira rodada foi apenas um tropeço passageiro, nada mais.

    Isso significa que a seleção saudita deve estar preparada para longos períodos de pressão e domínio espanhol, e não encarar a partida como um confronto comum, pois seu adversário entrará em campo com a mentalidade de quem joga por sua sobrevivência no torneio e, talvez, também por sua reputação.

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  • Proteger as extremidades... a chave principal para a sobrevivência

    Se há uma lição clara que se pode extrair do estilo de jogo da seleção espanhola, é que a maior parte das jogadas perigosas parte das laterais; a Espanha conta com laterais ofensivos e alas velozes, capazes de criar superioridade numérica constantemente e forçar o adversário a recuar.

    Por isso, a seleção saudita deverá dar atenção especial aos aspectos defensivos nas laterais, pois deixar espaços abertos para os jogadores espanhóis pode resultar em um grande número de cruzamentos ou passes de volta dentro da área.

    E não se trata apenas dos laterais, mas também é necessário um trabalho coletivo dos meio-campistas e das alas, pois o sucesso do plano defensivo exige o reforço da marcação e o apoio contínuo aos laterais quando houver perda de bola.

    Além disso, as investidas de alguns jogadores espanhóis em direção ao centro do campo tornam a marcação mais complexa, o que exige que os jogadores da seleção saudita mantenham a concentração durante toda a partida, sem se deixarem levar pela bola e deixar espaços nas áreas de perigo.

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    Equilíbrio antes da aventura... O caminho mais curto para um resultado positivo

    Apesar da importância do aspecto defensivo, recuar totalmente pode ser uma opção arriscada diante de uma seleção que domina a posse de bola e tem capacidade de mantê-la por longos períodos; por isso, Georgios Donis precisa encontrar um equilíbrio entre defesa e ataque, em vez de se limitar a um único estilo durante toda a partida.

    A seleção saudita provou contra o Uruguai que é capaz de se organizar defensivamente, mas também precisa ameaçar o gol espanhol de vez em quando para que a partida não se transforme em um ataque contínuo de um único lado; a presença de oportunidades ofensivas forçará a Espanha a ter cautela e diminuirá seu ímpeto total para o ataque.

    Os contra-ataques rápidos podem ser a arma mais eficaz da seleção saudita neste confronto, especialmente se ela conseguir explorar os espaços que possam surgir atrás da defesa espanhola durante o avanço contínuo desta em busca de gols.

    No fim das contas, a seleção saudita não precisa tanto de uma partida perfeita quanto de uma partida inteligente: mantendo a organização, fechando as laterais e administrando os momentos difíceis com calma, além de aproveitar as oportunidades que surgirem nas jogadas de ataque. Essa pode ser a receita mais provável para obter um resultado positivo diante de uma seleção espanhola que entra no confronto com a mentalidade de uma revolução e de recuperar o orgulho.

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