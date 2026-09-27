De la Fuente estava em tom desafiador após a vitória apertada de sua equipe em Londres, sugerindo que o placar final talvez tenha favorecido os donos da casa. Os visitantes tiveram um início dos sonhos quando a sensação adolescente Lamine Yamal balançou as redes com apenas dois minutos, mas a partida rapidamente mudou de rumo quando Anthony Gordon e Harry Kane marcaram em rápida sucessão para dar à Inglaterra uma vantagem de 2 a 1 antes do intervalo. Apesar do revés, De la Fuente foi categórico ao afirmar que sua equipe ditou o ritmo do jogo durante a maior parte da noite.

"Acho que o jogo esteve sob controle na maior parte do tempo, tirando os seis ou sete minutos em que nos desconectamos e eles nos puniram", disse o técnico da Espanha aos repórteres. "Precisávamos prestar mais atenção para cobrir os espaços contra um rival, contra a Inglaterra e uma superpotência pelo talento que tem, mas acho que tivemos o jogo sob controle. Esta geração é excepcional, e eles ainda estão com fome, e ainda querem seguir jogando. Os números são indicadores objetivos do que vemos, mas ainda queremos melhorar e crescer."