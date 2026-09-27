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Desafiante, Luis de la Fuente insiste que a Espanha "controlou" a poderosa Inglaterra em vitória dramática em Wembley
Mantendo o controle contra uma superpotência mundial
De la Fuente estava em tom desafiador após a vitória apertada de sua equipe em Londres, sugerindo que o placar final talvez tenha favorecido os donos da casa. Os visitantes tiveram um início dos sonhos quando a sensação adolescente Lamine Yamal balançou as redes com apenas dois minutos, mas a partida rapidamente mudou de rumo quando Anthony Gordon e Harry Kane marcaram em rápida sucessão para dar à Inglaterra uma vantagem de 2 a 1 antes do intervalo. Apesar do revés, De la Fuente foi categórico ao afirmar que sua equipe ditou o ritmo do jogo durante a maior parte da noite.
"Acho que o jogo esteve sob controle na maior parte do tempo, tirando os seis ou sete minutos em que nos desconectamos e eles nos puniram", disse o técnico da Espanha aos repórteres. "Precisávamos prestar mais atenção para cobrir os espaços contra um rival, contra a Inglaterra e uma superpotência pelo talento que tem, mas acho que tivemos o jogo sob controle. Esta geração é excepcional, e eles ainda estão com fome, e ainda querem seguir jogando. Os números são indicadores objetivos do que vemos, mas ainda queremos melhorar e crescer."
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Resiliência e o ponto de virada em Wembley
A partida poderia ter tomado um rumo muito diferente no início do segundo tempo, quando a Inglaterra teve um pênalti marcado a seu favor depois de Jude Bellingham ser derrubado dentro da área. No entanto, de forma incomum, Harry Kane acertou o travessão em sua cobrança da marca dos 12 passos, um erro que pareceu dar novo impulso ao time espanhol. Apenas alguns minutos depois, Alex Baena empatou para os visitantes com uma finalização precisa na marca de uma hora de jogo, antes de Mikel Oyarzabal completar a virada aos 74 minutos para ampliar a notável sequência invicta da Espanha para 39 partidas em todas as competições.
Ao refletir sobre a capacidade da equipe de atravessar momentos difíceis, De la Fuente demonstrou imenso orgulho pelo espírito coletivo de seu elenco. "Todos os elogios vão para os jogadores", afirmou. "Eles são um grupo e falamos sobre isso ontem, formamos um time que vai além do nível profissional. Fazemos sacrifícios, mas os jogadores se adaptam aos modelos que impomos e eu respeito a ambição deles, eles querem evoluir, e há espaço para melhorar. Tivemos chances claras, mas desperdiçamos essas oportunidades, mas eu gostaria de destacar nossa capacidade de reagir. Mesmo se estivéssemos perdendo por 3 a 1, teríamos reagido como fizemos no 2 a 1. O importante é que reagimos."
Brilho individual e profundidade ofensiva
Embora o desempenho da equipe tenha sido o foco principal, o técnico também dedicou um tempo para destacar as contribuições de jogadores específicos que cresceram em um ambiente de alta pressão em Wembley. Ferran Torres recebeu a responsabilidade de atuar como referência no ataque e, apesar de ter desperdiçado duas oportunidades importantes no primeiro tempo, recebeu elogios de seu treinador por sua intensidade de trabalho e pela ameaça constante. De la Fuente também fez uma menção especial a Yamal, cujo gol cedo definiu o tom para mais uma atuação de maturidade além da idade no cenário internacional.
"O importante é que Ferran é uma fera na frente do gol", destacou De la Fuente. "Estou satisfeito com seu desempenho e sua atitude, tudo é trabalho em equipe. Não importa quem entre em campo, o importante é que se ajudem como equipe." Sobre o jovem do Barcelona Yamal, o técnico acrescentou: "Yamal é um jogador excepcional e se adapta a cada momento em cada jogo. Ele se adapta e joga de acordo com o momento e com o que é necessário."
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Espanha mira marca de 40 jogos
A vitória deixa a Espanha em uma posição forte no grupo, especialmente após os resultados em outros jogos da chave. Na outra partida do grupo, a Croácia venceu a Tchéquia por 2 a 1 fora de casa, com um gol de Modric. O cenário está armado agora para um confronto de peso entre os dois lados vencedores na próxima rodada de jogos. Na terça-feira, a Espanha enfrentará a Croácia. Será um encontro entre duas potências táticas, com os espanhóis buscando alcançar a marca de 40 jogos em sua odisséia invicta. A Inglaterra, enquanto isso, visitará a Tchéquia no mesmo dia.
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