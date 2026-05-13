"Depende dele" - Carlo Ancelotti dá resposta clara à pergunta sobre a Copa do Mundo de Neymar, à medida que a decisão final se aproxima

Em entrevista ao The Guardian, Ancelotti esclareceu a situação do atacante de 34 anos, que atualmente faz parte da lista preliminar de 55 jogadores. Embora os torcedores clamem por sua convocação, a vaga para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá não está garantida. O técnico detalhou explicitamente seu processo de seleção. “A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo”, afirmou Ancelotti. “Este é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, pois seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim.”