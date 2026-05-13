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"Depende dele" - Carlo Ancelotti dá resposta clara à pergunta sobre a Copa do Mundo de Neymar, à medida que a decisão final se aproxima
Ancelotti revela critérios específicos de preparação física
Em entrevista ao The Guardian, Ancelotti esclareceu a situação do atacante de 34 anos, que atualmente faz parte da lista preliminar de 55 jogadores. Embora os torcedores clamem por sua convocação, a vaga para o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá não está garantida. O técnico detalhou explicitamente seu processo de seleção. “A convocação de Neymar depende apenas dele. Depende do que o jogador demonstrar em campo”, afirmou Ancelotti. “Este é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar. Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, pois seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim.”
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Estrela do Santos mostra ser indispensável na seleção brasileira
O ex-jogador do Paris Saint-Germain recentemente deu uma amostra oportuna de suas capacidades à comissão técnica da seleção nacional. Assumindo a responsabilidade, o camisa 10 levou o Santos a uma vitória crucial por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino na Série A brasileira, encerrando uma preocupante sequência de sete jogos sem vitórias. O atacante deu uma aula de futebol, marcando um gol magnífico em jogada individual nos acréscimos do primeiro tempo e orquestrando uma jogada ensaiada inteligente para dar assistência a Adonis Frias aos 75 minutos. O Santos, sem dúvida, se beneficiou de seu retorno à boa forma, e ele recebeu uma ovação de pé ao ser substituído, provando que ainda é capaz de decidir partidas sozinho.
Forte presença no campeonato nacional, apesar dos contratempos causados por lesões
Neymar está longe de ser o único talento nacional em consideração. A lista preliminar conta com pelo menos 19 estrelas do futebol nacional, sendo que o Flamengo tem sete representantes e o Cruzeiro, cinco. Enquanto isso, o contingente europeu sofreu ajustes inesperados devido a problemas físicos. O Chelsea perdeu uma possível inclusão, já que Estevão está totalmente fora de jogo devido a uma grave lesão na coxa, deixando Andrey Santos e João Pedro na lista. O Arsenal e o Nottingham Forest estão notavelmente bem representados, com três jogadores cada, enquanto o Real Madrid tem Vinícius Júnior como seu principal representante, após lesões terem tirado Rodrygo e Éder Militão de campo.
- AFP
Contagem regressiva para a convocação final da Copa do Mundo
A lista definitiva de 26 convocados será divulgada na segunda-feira, no Rio de Janeiro. Após o anúncio, o Brasil enfrentará o Panamá em 31 de maio e o Egito em 6 de junho em amistosos. A campanha do país na Copa do Mundo começa oficialmente contra o Marrocos em 13 de junho, seguida pelos confrontos do Grupo C contra o Haiti e a Escócia.