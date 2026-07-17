Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Denner - CorinthiansReprodução/Redes Sociais
Gabriel Marin

Denner, a joia revelada pelo Corinthians que parte para o Chelsea cercada de expectativas

Especiais e Opinião
NXGN
Denner
Corinthians
Chelsea

Lateral-esquerdo de forte vocação ofensiva, o jovem de 18 anos deixa o Timão sem estrear no profissional, mas apontado como uma das principais promessas brasileiras da posição

Denner Alves Evangelista Pereira, conhecido apenas como Denner, é um lateral-esquerdo brasileiro nascido em 25 de fevereiro de 2008. Formado nas categorias de base do Corinthians, o defensor ganhou destaque pela facilidade para atacar, qualidade técnica, velocidade e capacidade de criar jogadas pelo lado esquerdo do campo.

Dono de um estilo moderno, que combina intensidade ofensiva com boa leitura de jogo, o jovem rapidamente passou a ser tratado como uma das maiores promessas da base alvinegra.

Mesmo sem estrear pela equipe principal, Denner chamou a atenção do futebol europeu ainda na adolescência. O Chelsea acertou sua contratação em 2025, mas precisou aguardar o jogador completar 18 anos para concretizar a transferência, conforme determina a legislação internacional.

Após um período marcado por uma lesão no joelho e recuperação na Inglaterra, o lateral teve sua saída oficializada na última terça-feira (14) e agora inicia um novo capítulo da carreira no clube inglês.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Denner - CorinthiansReprodução/Redes Sociais

    Onde tudo começou

    Natural de São Paulo, Denner iniciou sua trajetória no futebol ainda criança e chegou às categorias de base do Corinthians em 2021, aos 13 anos. Desde cedo, chamou atenção pelo desempenho acima da média entre jogadores da mesma idade.

    A evolução foi tão rápida que, em 2024, com apenas 16 anos, foi promovido diretamente ao elenco sub-20, um salto incomum para atletas da sua faixa etária. A aposta mostrou-se acertada. Na temporada seguinte, o lateral foi um dos principais destaques da campanha do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, competição em que o clube terminou com o vice-campeonato.

    As atuações despertaram o interesse de diversos clubes europeus, mas foi o Chelsea quem agiu mais rapidamente para garantir a contratação da promessa alvinegra.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Denner - CorinthiansReprodução/Redes Sociais

    A grande chance

    Ao contrário de outras grandes promessas reveladas pelo Corinthians, Denner nunca chegou a estrear no time profissional. O plano inicial era integrá-lo gradualmente ao elenco principal enquanto aguardava a transferência para o Chelsea.

    Entretanto, a venda precoce ao clube inglês, somada à lesão no menisco do joelho direito sofrida durante esse período, acabou impedindo qualquer oportunidade com a camisa profissional do Timão. Assim, sua trajetória no clube ficou restrita às categorias de base.

    Mesmo sem atuar entre os profissionais, Denner acumulou convocações para as seleções brasileiras de base, defendendo o Brasil nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17. Também participou da preparação e integrou o elenco campeão do Sul-Americano sub-17 de 2025.

  • Denner - CorinthiansReprodução/Redes Sociais

    Como está indo

    Apesar de não ter disputado partidas pelo elenco principal do Corinthians, Denner deixou boa impressão nas categorias de base. Pelo sub-20, disputou 23 partidas, marcou quatro gols e distribuiu uma assistência, números expressivos para um lateral-esquerdo.

    Seu melhor momento aconteceu na Copinha de 2025, quando foi um dos principais nomes do Corinthians durante toda a campanha. O desempenho ofensivo, aliado à capacidade de participar da construção das jogadas, fez com que fosse considerado uma das principais promessas do futebol brasileiro na posição.

    A reta final da passagem pelo Corinthians, porém, foi interrompida por uma cirurgia no menisco do joelho direito. A recuperação aconteceu, em parte, nas instalações do Chelsea, que acompanhou de perto a evolução física do atleta antes de sua apresentação definitiva.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Denner - CorinthiansReprodução/Redes Sociais

    Pontos fortes

    O principal diferencial de Denner é sua participação ofensiva. O lateral gosta de apoiar constantemente, apresenta boa condução de bola e consegue criar superioridade numérica pelo corredor esquerdo.

    Entre suas principais características estão: excelente apoio ao ataque, boa técnica e controle de bola, velocidade nas ultrapassagens, cruzamentos de qualidade, personalidade para jogar em equipes que mantêm posse de bola e a capacidade de atuar praticamente como um ala em sistemas ofensivos.

    Além disso, demonstra boa inteligência para ocupar espaços e participar da construção ofensiva desde o campo de defesa.

  • Denner - CorinthiansReprodução/Redes Sociais

    Espaço para melhorias

    Como acontece com a maioria dos laterais jovens de perfil ofensivo, Denner ainda apresenta aspectos que precisam evoluir.

    O principal deles é o posicionamento defensivo. Em alguns momentos, sua vocação para atacar deixa espaços às costas da defesa, exigindo evolução na recomposição e nas coberturas.

    Outro ponto importante é a parte física. A recuperação da cirurgia no menisco exigirá uma readaptação gradual ao futebol de alto nível, especialmente considerando a intensidade da Premier League.

    Também será necessário ganhar experiência contra adversários mais fortes, já que ainda não acumulou minutos no futebol profissional.

  • Gremio v Real Madrid: Final - FIFA Club World Cup UAE 2017Getty Images Sport

    O próximo... Marcelo?

    Pelas características de jogo, Denner lembra bastante Marcelo, ex-lateral da seleção brasileira e do Real Madrid.

    Assim como Marcelo no início da carreira, Denner é um lateral extremamente ofensivo, habilidoso e confortável com a bola nos pés. Ambos gostam de participar da criação das jogadas, atacar por dentro quando necessário e oferecer amplitude ao time.

    Naturalmente, ainda existe uma longa distância entre uma promessa da base e um jogador que marcou época no futebol mundial. No entanto, o perfil técnico e a forma de atuar fazem com que Marcelo seja uma comparação plausível para projetar o potencial do jovem brasileiro.

  • Denner - CorinthiansReprodução/Redes Sociais

    O que vem a seguir?

    Agora oficialmente jogador do Chelsea, Denner inicia o maior desafio da carreira. O clube inglês é conhecido por investir em jovens talentos sul-americanos, mas também possui forte concorrência em praticamente todas as posições.

    A tendência é que o lateral passe por um período de adaptação ao futebol europeu antes de disputar espaço no elenco principal. Dependendo do planejamento do Chelsea, um empréstimo para outro clube europeu também pode fazer parte do processo de desenvolvimento.

    Se conseguir recuperar plenamente sua condição física e confirmar o potencial demonstrado nas categorias de base, Denner tem condições de disputar espaço em alto nível no futebol europeu e, futuramente, buscar uma oportunidade na seleção brasileira principal.

Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Remo crest
Remo
REM
Amistosos de clubes
Western Sydney Wanderers FC crest
Western Sydney Wanderers FC
WES
Chelsea crest
Chelsea
CHE