Denner, a joia revelada pelo Corinthians que parte para o Chelsea cercada de expectativas

Denner Alves Evangelista Pereira, conhecido apenas como Denner, é um lateral-esquerdo brasileiro nascido em 25 de fevereiro de 2008. Formado nas categorias de base do Corinthians, o defensor ganhou destaque pela facilidade para atacar, qualidade técnica, velocidade e capacidade de criar jogadas pelo lado esquerdo do campo.

Dono de um estilo moderno, que combina intensidade ofensiva com boa leitura de jogo, o jovem rapidamente passou a ser tratado como uma das maiores promessas da base alvinegra.

Mesmo sem estrear pela equipe principal, Denner chamou a atenção do futebol europeu ainda na adolescência. O Chelsea acertou sua contratação em 2025, mas precisou aguardar o jogador completar 18 anos para concretizar a transferência, conforme determina a legislação internacional.

Após um período marcado por uma lesão no joelho e recuperação na Inglaterra, o lateral teve sua saída oficializada na última terça-feira (14) e agora inicia um novo capítulo da carreira no clube inglês.