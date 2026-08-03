A eliminação precoce da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 não representou o fim da linha para o técnico grego Georgios Donis, mas sim o início de uma nova fase, na qual ele busca construir uma seleção capaz de resgatar as glórias da Arábia Saudita, tendo diante dos olhos um objetivo claro: a conquista do título da Copa da Ásia de 2027, que será sediada pelo reino no início do próximo ano.
Em entrevista ao site oficial da Confederação Asiática de Futebol, Donis falou sobre sua visão técnica e sobre como pretende remodelar a seleção saudita após a experiência mundialista, afirmando que a próxima fase será diferente em todos os níveis.