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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Deniz: meu objetivo é devolver a Arábia Saudita ao trono da Ásia. E não vou abrir mão do meu estilo!

G. Donis
Arábia Saudita
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Grécia
Arábia Saudita

O treinador grego quebra o silêncio

A eliminação precoce da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 não representou o fim da linha para o técnico grego Georgios Donis, mas sim o início de uma nova fase, na qual ele busca construir uma seleção capaz de resgatar as glórias da Arábia Saudita, tendo diante dos olhos um objetivo claro: a conquista do título da Copa da Ásia de 2027, que será sediada pelo reino no início do próximo ano.

Em entrevista ao site oficial da Confederação Asiática de Futebol, Donis falou sobre sua visão técnica e sobre como pretende remodelar a seleção saudita após a experiência mundialista, afirmando que a próxima fase será diferente em todos os níveis.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Longa experiência: a arma número um de Donis

    Donis afirmou que seus longos anos de trabalho no futebol saudita representam um dos fatores mais importantes para o sucesso de seu projeto com a seleção, destacando que passou a compreender profundamente a mentalidade do jogador saudita após anos de trabalho no campeonato local.

    O treinador grego explicou que não enxerga os jogadores sob a ótica da nacionalidade ou dos nomes, mas foca apenas nas necessidades da equipe, ressaltando que cada técnico possui sua própria filosofia, enquanto sua missão consiste em alcançar a harmonia entre a personalidade do jogador saudita e o estilo de jogo que deseja aplicar.

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  • As lições do Mundial e o início da busca pelo time ideal

    Dennis admitiu que a participação na Copa do Mundo lhe deu uma imagem mais clara de seus jogadores, especialmente após conquistar apenas dois pontos em três partidas, na sequência do empate com o Uruguai, seguido da derrota diante da Espanha e do empate com Cabo Verde.

    O técnico considera que a seleção não precisa necessariamente dos melhores nomes, mas sim do grupo mais entrosado e capaz de executar as ideias táticas, ressaltando que possuir jogadores diferenciados não significa necessariamente possuir um time forte.

    Acrescentou que sua principal missão ao longo do próximo período consiste em construir uma equipe equilibrada nos aspectos técnico e pessoal, capaz de aplicar as instruções da comissão técnica dentro de campo, afirmando que os pequenos detalhes e a confiança mútua entre o treinador e os jogadores serão a chave do sucesso.

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    Copa da Ásia... o maior objetivo

    Dennis está ciente da dimensão da pressão que o espera, sobretudo porque a Arábia Saudita não conquista o título continental há mais de três décadas, enquanto a próxima edição será disputada em solo saudita, o que aumenta ainda mais a expectativa da torcida e da imprensa.

    Leia também: Grande surpresa: qual a verdade sobre Petković assumir o comando da seleção saudita?

    O treinador entende que a pressão da imprensa é algo natural no futebol, mas que ela deve funcionar como fator motivador antes do torneio, e não como um peso adicional durante as competições, enfatizando a importância de preparar os jogadores psicologicamente antes do início da Copa da Ásia.

    Ele também explicou que o período que antecede o torneio contará com um trabalho intenso para construir uma conexão verdadeira entre os mais experientes e a nova geração, para que a seleção se torne um bloco único, com a mesma identidade dentro de campo.

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  • A juventude no coração do novo projeto

    Donis revelou que a próxima fase contará com uma maior aposta nos jogadores jovens, ressaltando que a Copa do Mundo teve uma participação limitada dos elementos mais jovens, mas afirmou que planeja mudar essa realidade no período que se aproxima.

    Ele destacou que acredita que o futebol saudita possui grandes talentos, e que a evolução da Roshn League nos últimos anos contribuiu para elevar a qualidade dos jogadores, o que lhe dá opções mais amplas para construir uma seleção capaz de competir.

    Afirmou que o sucesso do projeto não se limitará apenas à seleção principal, mas exige a unificação da filosofia de trabalho entre todas as seleções de base, para que o jogador chegue à seleção principal já dominando as mesmas ideias.

    Donis concluiu sua fala reforçando que seus critérios na escolha dos jogadores não se basearão na idade, mas sim na qualidade técnica, mental e na capacidade de servir à seleção.

    Ressaltou que a porta estará aberta para todos os jogadores sem exceção, esclarecendo que quem comprovar possuir talento, disciplina e capacidade de executar o que é exigido terá sua chance, porque o objetivo final continua sendo um só: levar a seleção saudita de volta ao pódio do título continental mais uma vez.