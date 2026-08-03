Dennis está ciente da dimensão da pressão que o espera, sobretudo porque a Arábia Saudita não conquista o título continental há mais de três décadas, enquanto a próxima edição será disputada em solo saudita, o que aumenta ainda mais a expectativa da torcida e da imprensa.

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O treinador entende que a pressão da imprensa é algo natural no futebol, mas que ela deve funcionar como fator motivador antes do torneio, e não como um peso adicional durante as competições, enfatizando a importância de preparar os jogadores psicologicamente antes do início da Copa da Ásia.

Ele também explicou que o período que antecede o torneio contará com um trabalho intenso para construir uma conexão verdadeira entre os mais experientes e a nova geração, para que a seleção se torne um bloco único, com a mesma identidade dentro de campo.