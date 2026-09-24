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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Deco: não estou preocupado com Mourinho, não esperávamos a explosão de Raphinha, e os árbitros podem errar

Barcelona
Real Madrid
Deco
J. Mourinho
Raphinha
La Liga
Espanha

Deco, diretor esportivo do Barcelona, falou sobre as últimas novidades em torno do clube catalão durante sua habitual visita à cúpula do futebol, organizada pela Federação Portuguesa.

Deco concedeu declarações a diversos veículos de imprensa, entre eles o jornal As, que realizou uma entrevista exclusiva com ele.

Deco disse: "Julián Álvarez é passado. A ideia sempre foi contratar um atacante de referência que tivesse versatilidade e capacidade de participar da construção do jogo, e Julián era um dos jogadores que se encaixavam nessas características".

E continuou: "Não foi possível, fizemos uma proposta, mas o Atlético de Madrid sempre afirmou que não iria vendê-lo, e tivemos que buscar outras soluções".

Ele destacou: "Gabriel Jesus não estava nos planos, porque não conhecíamos a situação dele, já que havia muitas conversas sobre a possibilidade de renovar seu contrato com o Arsenal, e quando decidimos que a contratação de Julián havia se tornado impossível, começamos a buscar soluções, e Jesus foi a opção ideal para nós".

E enfatizou: "Julián é passado, e temos que olhar para frente. Estamos felizes com o que temos, e espero que ele também esteja bem, e que ajude seu clube, no fim das contas é isso".

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    Mourinho é um dos melhores treinadores da história

    Sobre José Mourinho, técnico do Real Madrid, comentou: "É bom tê-lo no Campeonato Espanhol. Como adversário, torna as coisas mais difíceis, mas estou feliz por ele, porque acredito que é um dos melhores treinadores da história".

    E ressaltou: "A personalidade de Mourinho gera alguma preocupação diante da polêmica arbitral? Não estamos preocupados. Acho que temos que nos concentrar em nós mesmos".

    Afirmou: "É evidente que sempre haverá polêmicas arbitrais, e sempre haverá decisões que favorecem um dos lados, uma vez a favor de uma equipe e outra vez a favor da outra, e às vezes não acho que a coisa seja proporcional".

    Enfatizou: "Vejo que os árbitros podem errar, e isso pode acontecer em algum momento. A tecnologia do árbitro de vídeo assistente veio para corrigir muitas coisas, mas ao mesmo tempo, às vezes, ela não corrige tudo. De qualquer forma, as polêmicas arbitrais continuarão a existir. É uma questão histórica na Espanha, na Itália e em todo lugar".

    E explicou Deco: "No fim, não seremos nós que colocaremos um fim nisso. Acredito que a transparência e a clareza das coisas são sempre importantes, mas não quero entrar nesse assunto. Nós, no Barcelona, nos concentramos em nós mesmos, e sempre faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, e tentaremos melhorar a cada dia. E não posso comentar o que acontece do outro lado".

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    Descobrimos um novo lado de Raphinha

    E prosseguiu: "Lautaro esteve perto do Barcelona? Lautaro é um ícone da Inter de Milão, e por respeito ao jogador e ao clube italiano, quando nos informaram que ele não estava à venda, não tentamos avançar na negociação nem voltamos a falar sobre o assunto".

    E acrescentou: "O Jay Gabriel esteve no Barcelona. Há alguma novidade sobre ele? Não, não há nada a dizer sobre esse rapaz. É sempre comum que alguns jogadores sejam associados a nós, e há grandes interesses por trás disso. Mesmo que sejam jogadores jovens, não temos interesse em nenhum jogador. E quanto à situação dele, não tenho certeza do que aconteceu. Não sei. Ele ainda é jogador do Manchester United".

    E ressaltou: "Raphinha na posição de centroavante nato? Estamos felizes por termos descoberto um novo lado do Raphinha, mas o mais importante é que ele também está feliz. Desempenhar essa função é diferente; às vezes ele não toca na bola constantemente, ao contrário de jogar na posição de ponta, onde você fica com a bola a maior parte do tempo, e por isso a natureza do jogo muda".

    E afirmou: "Ele precisa estar pronto para atacar por trás dos zagueiros. Não esperávamos que ele apresentasse esse nível de desempenho, ou pelo menos não esperávamos que chegasse a esse nível, mas a qualidade dele é excepcional e grandiosa, e por isso acredito que ele é capaz de jogar nessa posição".

    E concluiu: "João Cancelo? Ele tem a qualidade que o habilita a jogar em qualquer posição. É um dos melhores laterais do mundo e, do ponto de vista técnico, é um dos jogadores mais brilhantes dos últimos anos. Acredito que o Barcelona combina perfeitamente com ele, porque o Barcelona, em sua essência, se baseia na qualidade técnica".

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