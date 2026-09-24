Deco: não estou preocupado com Mourinho, não esperávamos a explosão de Raphinha, e os árbitros podem errar

Deco, diretor esportivo do Barcelona, falou sobre as últimas novidades em torno do clube catalão durante sua habitual visita à cúpula do futebol, organizada pela Federação Portuguesa.
Deco concedeu declarações a diversos veículos de imprensa, entre eles o jornal As, que realizou uma entrevista exclusiva com ele.
Deco disse: "Julián Álvarez é passado. A ideia sempre foi contratar um atacante de referência que tivesse versatilidade e capacidade de participar da construção do jogo, e Julián era um dos jogadores que se encaixavam nessas características".
E continuou: "Não foi possível, fizemos uma proposta, mas o Atlético de Madrid sempre afirmou que não iria vendê-lo, e tivemos que buscar outras soluções".
Ele destacou: "Gabriel Jesus não estava nos planos, porque não conhecíamos a situação dele, já que havia muitas conversas sobre a possibilidade de renovar seu contrato com o Arsenal, e quando decidimos que a contratação de Julián havia se tornado impossível, começamos a buscar soluções, e Jesus foi a opção ideal para nós".
E enfatizou: "Julián é passado, e temos que olhar para frente. Estamos felizes com o que temos, e espero que ele também esteja bem, e que ajude seu clube, no fim das contas é isso".