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imago-sport-1063219230.jpgANP
Alvino Hanafi
Traduzido por

De volta à lateral esquerda? Jesus faz Bernardo reviver pesadelos do passado em mudança tática

Portugal
B. Silva
Portugal x País de Gales
País de Gales
Liga das Nações A
Noruega x Portugal
Noruega

A estrela do Real Madrid, Bernardo Silva, foi escalada ao lado dos defensores no primeiro treino de Jorge Jesus como técnico de Portugal. A decisão tática imediatamente trouxe à tona lembranças do famoso experimento de pré-temporada de 2014 que os dois fizeram juntos no Benfica.

  • Jesus gera curiosidade com papel de Bernardo Silva no treino

    O astro do Real Madrid Bernardo Silva surgiu como o principal foco durante o primeiro treino oficial de Jorge Jesus como técnico da seleção de Portugal. O grupo de 25 jogadores se reuniu na Cidade do Futebol, em Oeiras, para dar início a uma nova era internacional.

    Jesus dividiu o grupo de jogadores de linha em dois grupos táticos distintos no campo.

    O armador canhoto foi colocado ao lado de defensores e meio-campistas defensivos, incluindo Joao Palhinha e Ruben Neves.

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  • Benfica v Valencia - Emirates CupGetty Images Sport

    Decisão tática remete à famosa experiência do Benfica em 2014

    A organização do treino imediatamente evocou lembranças da pré-temporada de 2014–15, quando um Bernardo de 19 anos treinou sob o comando de Jesus no Benfica. Durante aquele período, o treinador utilizou o meio-campista de origem como lateral-esquerdo devido a lesões no elenco.

    Bernardo interpretou a mudança de posição como um sinal de que não tinha futuro no clube, o que motivou sua saída para o Monaco.

    Jesus esclareceu depois que o teste foi apenas um ajuste tático temporário, e não uma mudança de posição permanente.

  • Mais aspas e/ou a reação nas redes sociais

    Segundo o O Jogo, a sessão de terça-feira à tarde, em Oeiras, viu Jesus separar seus jogadores de linha em unidades defensivas e ofensivas. Enquanto Bernardo trabalhou ao lado de Palhinha e Neves, os meias-atacantes Vitinha e Joao Neves treinaram diretamente com a linha de frente.

    Os goleiros Diogo Costa, Rui Silva e Samuel Soares fizeram trabalhos separados, longe dos grupos principais.

    O exercício estrutural destaca a abordagem prática de Jesus para a organização defensiva e a versatilidade posicional.

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  • Portugal v Switzerland - UEFA Nations League Semi-FinalGetty Images Sport

    Portugal se prepara para competição sob o comando do novo técnico

    O exercício tático reforça a intenção de Jesus de maximizar a flexibilidade em todo o seu elenco. Depois de dar a Bernardo sua estreia profissional no Benfica anos atrás, o treinador busca construir uma base tática sólida para a seleção nacional.

    Portugal continua sua preparação na Cidade do Futebol antes de seus próximos compromissos internacionais.

    A seleção portuguesa busca se adaptar rapidamente às exigências táticas de Jesus em campo.

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