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De volta à lateral esquerda? Jesus faz Bernardo reviver pesadelos do passado em mudança tática
Jesus gera curiosidade com papel de Bernardo Silva no treino
O astro do Real Madrid Bernardo Silva surgiu como o principal foco durante o primeiro treino oficial de Jorge Jesus como técnico da seleção de Portugal. O grupo de 25 jogadores se reuniu na Cidade do Futebol, em Oeiras, para dar início a uma nova era internacional.
Jesus dividiu o grupo de jogadores de linha em dois grupos táticos distintos no campo.
O armador canhoto foi colocado ao lado de defensores e meio-campistas defensivos, incluindo Joao Palhinha e Ruben Neves.
- Getty Images Sport
Decisão tática remete à famosa experiência do Benfica em 2014
A organização do treino imediatamente evocou lembranças da pré-temporada de 2014–15, quando um Bernardo de 19 anos treinou sob o comando de Jesus no Benfica. Durante aquele período, o treinador utilizou o meio-campista de origem como lateral-esquerdo devido a lesões no elenco.
Bernardo interpretou a mudança de posição como um sinal de que não tinha futuro no clube, o que motivou sua saída para o Monaco.
Jesus esclareceu depois que o teste foi apenas um ajuste tático temporário, e não uma mudança de posição permanente.
Mais aspas e/ou a reação nas redes sociais
Segundo o O Jogo, a sessão de terça-feira à tarde, em Oeiras, viu Jesus separar seus jogadores de linha em unidades defensivas e ofensivas. Enquanto Bernardo trabalhou ao lado de Palhinha e Neves, os meias-atacantes Vitinha e Joao Neves treinaram diretamente com a linha de frente.
Os goleiros Diogo Costa, Rui Silva e Samuel Soares fizeram trabalhos separados, longe dos grupos principais.
O exercício estrutural destaca a abordagem prática de Jesus para a organização defensiva e a versatilidade posicional.
- Getty Images Sport
Portugal se prepara para competição sob o comando do novo técnico
O exercício tático reforça a intenção de Jesus de maximizar a flexibilidade em todo o seu elenco. Depois de dar a Bernardo sua estreia profissional no Benfica anos atrás, o treinador busca construir uma base tática sólida para a seleção nacional.
Portugal continua sua preparação na Cidade do Futebol antes de seus próximos compromissos internacionais.
A seleção portuguesa busca se adaptar rapidamente às exigências táticas de Jesus em campo.
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