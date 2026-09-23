O astro do Real Madrid Bernardo Silva surgiu como o principal foco durante o primeiro treino oficial de Jorge Jesus como técnico da seleção de Portugal. O grupo de 25 jogadores se reuniu na Cidade do Futebol, em Oeiras, para dar início a uma nova era internacional.

Jesus dividiu o grupo de jogadores de linha em dois grupos táticos distintos no campo.

O armador canhoto foi colocado ao lado de defensores e meio-campistas defensivos, incluindo Joao Palhinha e Ruben Neves.