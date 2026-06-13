De Portugal: Inter de Milão de olho em Hornicek – quem é ele e quanto custa

O Inter acompanha com grande atenção o goleiro tcheco Lukas Hornicek. A notícia é do jornal português O Jogo. Após uma primeira tentativa sem sucesso, o clube nerazzurro estaria pronto para voltar à carga pelo jogador nascido em 2002, embora o Braga não pareça disposto a fazer concessões: para liberá-lo, serão necessários os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão.





No entanto, o Inter não é o único clube interessado no jovem goleiro. Vários clubes da parte alta da Premier League estão acompanhando seu desenvolvimento e podem apresentar ofertas concretas durante a janela de transferências de verão, contados com recursos financeiros capazes de satisfazer as exigências do Braga. Enquanto isso, o clube português trabalha na renovação do contrato do goleiro, vinculado ao clube até 2028 e considerado uma peça fundamental para o presente e o futuro da equipe.



