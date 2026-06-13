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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

De Portugal: Inter de Milão de olho em Hornicek – quem é ele e quanto custa

Inter de Milão
Mercado da bola
L. Hornicek

Na seleção tcheca também há vários clubes que estão entre os primeiros colocados da Premier League

O Inter acompanha com grande atenção o goleiro tcheco Lukas Hornicek. A notícia é do jornal português O Jogo. Após uma primeira tentativa sem sucesso, o clube nerazzurro estaria pronto para voltar à carga pelo jogador nascido em 2002, embora o Braga não pareça disposto a fazer concessões: para liberá-lo, serão necessários os 30 milhões de euros da cláusula de rescisão.


No entanto, o Inter não é o único clube interessado no jovem goleiro. Vários clubes da parte alta da Premier League estão acompanhando seu desenvolvimento e podem apresentar ofertas concretas durante a janela de transferências de verão, contados com recursos financeiros capazes de satisfazer as exigências do Braga. Enquanto isso, o clube português trabalha na renovação do contrato do goleiro, vinculado ao clube até 2028 e considerado uma peça fundamental para o presente e o futuro da equipe.


  • Atualmente a jogar pela seleção da República Tcheca, Hornicek viu seu valor aumentar ainda mais graças à convocação para a Copa do Mundo (Hornicek foi convocado, mas não foi titular; na estreia da República Tcheca contra a Coreia do Sul, quem jogou foi Kovar). O Braga, embora confie em mantê-lo também na próxima temporada, sabe que a última palavra pode caber ao mercado, caso algum clube decida pagar a cláusula de rescisão na íntegra. Em caso de transferência, o clube considera-se, de qualquer forma, bem servido na baliza graças às alternativas já presentes no elenco.


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