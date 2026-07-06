De Mussolini a Trump... Intervenções políticas abalam a Copa do Mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre evitou interferir no andamento da Copa do Mundo, que está sendo sediada pelos Estados Unidos em parceria com o Canadá e o México, mas, na última quarta-feira, ele conversou por telefone com o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino.

O tema central da conversa foi a suspensão do astro da seleção americana, Folarin Balogun, após ele ter recebido um cartão vermelho.

De fato, a punição foi revogada, e o jogador está apto a participar da partida das oitavas de final contra a Bélgica, na madrugada de amanhã.

Embora essa decisão tenha gerado uma onda de indignação no mundo do futebol, não se trata do primeiro caso de interferência política na história da Copa do Mundo.

A rede “France 24” apresentou uma reportagem para analisar os principais casos de interferência política na Copa do Mundo. A seguir, os marcos históricos mais importantes: