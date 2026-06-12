Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
cm allegri napoli
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

De Laurentiis quer se encontrar com Ibrahimovic para livrar Allegri

Napoli
Mercado da bola
Milan
Z. Ibrahimovic
M. Allegri

O presidente do Napoli está irritado e quer acelerar o processo para oficializar a contratação do novo treinador

Aurelio De Laurentiisestá cada vez mais irritado: o Milan não libera Massimiliano Allegri e o Napoli ainda não pode anunciar seu novo técnico. Em breve, portanto, o presidente do clube napolitano poderá ligar para Zlatan Ibrahimovic, para tentar resolver a questão. Ou, como se lê no Il Mattino, encontrá-lo pessoalmente, já que ambos estão nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo. Nos últimos dias, De Laurentiis já havia entrado em contato com seu homólogo rossonero, Paolo Scaroni, que o tranquilizou dizendo que era apenas uma questão de tempo.


  • O Sportmediasetinforma sobre e-mails e telefonemas dos advogados de Allegri, que estão tentando intermediar para conseguir liberar o técnico de Livorno antes do fim do mês. No entanto, a impressão é de que, no Milan, se queira primeiro encontrar um treinador, um diretor esportivo e completar a equipe técnica, e só depois negociar a rescisão de Allegri.


    A relação entre De Laurentiis e Ibrahimovic é excelente e se concretizou também em uma participação no set de “Vita da Carlo”, série dedicada a Carlo Verdone produzida justamente pelo presidente do Napoli: “Um gigante que já é também um grande ator”, elogiou De Laurentiis.



    • Publicidade