De Laurentiis quer se encontrar com Ibrahimovic para livrar Allegri

O Sportmediasetinforma sobre e-mails e telefonemas dos advogados de Allegri, que estão tentando intermediar para conseguir liberar o técnico de Livorno antes do fim do mês. No entanto, a impressão é de que, no Milan, se queira primeiro encontrar um treinador, um diretor esportivo e completar a equipe técnica, e só depois negociar a rescisão de Allegri.





A relação entre De Laurentiis e Ibrahimovic é excelente e se concretizou também em uma participação no set de “Vita da Carlo”, série dedicada a Carlo Verdone produzida justamente pelo presidente do Napoli: “Um gigante que já é também um grande ator”, elogiou De Laurentiis.







