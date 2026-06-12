Aurelio De Laurentiisestá cada vez mais irritado: o Milan não libera Massimiliano Allegri e o Napoli ainda não pode anunciar seu novo técnico. Em breve, portanto, o presidente do clube napolitano poderá ligar para Zlatan Ibrahimovic, para tentar resolver a questão. Ou, como se lê no Il Mattino, encontrá-lo pessoalmente, já que ambos estão nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo. Nos últimos dias, De Laurentiis já havia entrado em contato com seu homólogo rossonero, Paolo Scaroni, que o tranquilizou dizendo que era apenas uma questão de tempo.
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De Laurentiis quer se encontrar com Ibrahimovic para livrar Allegri
O Sportmediasetinforma sobre e-mails e telefonemas dos advogados de Allegri, que estão tentando intermediar para conseguir liberar o técnico de Livorno antes do fim do mês. No entanto, a impressão é de que, no Milan, se queira primeiro encontrar um treinador, um diretor esportivo e completar a equipe técnica, e só depois negociar a rescisão de Allegri.
A relação entre De Laurentiis e Ibrahimovic é excelente e se concretizou também em uma participação no set de “Vita da Carlo”, série dedicada a Carlo Verdone produzida justamente pelo presidente do Napoli: “Um gigante que já é também um grande ator”, elogiou De Laurentiis.