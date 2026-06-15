De igual para igual... A coragem dos Faraós desmoronou as esperanças dos Demônios da Bélgica

Quando se enfrenta uma seleção que ocupa a nona posição no ranking mundial e conta com nomes de peso como Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois e Romelu Lukaku, um empate pode parecer um resultado positivo. Mas o que a seleção egípcia apresentou na estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica deixa uma sensação diferente: o Egito saiu com um ponto, mas esteve mais perto de conquistar uma vitória importante.
O placar final (1 a 1) não reflete totalmente o que aconteceu em campo. Do ponto de vista tático e organizacional, a seleção egípcia apresentou uma de suas atuações mais completas — especialmente no primeiro tempo — dos últimos anos, forçando a Bélgica a abrir mão de muitos de seus pontos fortes habituais e a perder o controle do jogo.