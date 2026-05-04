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Corinthians v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Davide Ancelotti define futebol brasileiro e destaca mentalidade competitiva: "Gostam de jogar bonito"

D. Ancelotti

Auxiliar da seleção brasileira analisa influências na carreira, relembra passagem pelo Botafogo e reforça importância do equilíbrio tático no futebol moderno

Auxiliar técnico da seleção brasileira visando a Copa do Mundo, Davide Ancelotti abriu o jogo sobre sua filosofia de trabalho e as referências que moldaram sua trajetória no futebol. Filho de Carlo Ancelotti, ele destacou que sua formação não segue uma única escola, mas sim uma soma de aprendizados ao longo da carreira.

"No futebol, é difícil dizer que um treinador te inspira. Você absorve coisas de diferentes treinadores", afirmou em entrevista à BBC Sport.

Entre os nomes citados, estão alguns dos principais técnicos do cenário europeu. Davide mencionou Pep Guardiola como "inovador" e "pioneiro", além de destacar características marcantes de Jürgen Klopp, Roberto De Zerbi, Diego Simeone e Unai Emery.

"Pep Guardiola era inovador, um pioneiro. Jürgen Klopp na pressão alta. Roberto De Zerbi nos detalhes do terceiro homem. Sou fascinado por Diego Simeone e Unai Emery, e claro, pelo meu pai".

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    Experiência no Brasil e conexão com jogadores

    Davide também relembrou sua passagem pelo Botafogo, onde teve a primeira experiência como treinador principal. Segundo ele, o período foi essencial para desenvolver sua capacidade de gestão de grupo e relacionamento com atletas.

    "É algo que eu também fazia quando era treinador do Botafogo. Depois de conhecer o jogador e sua personalidade, você pensa em formas de se conectar com ele. Livros, filmes, tudo pode servir de inspiração para um time de futebol".

    O italiano ressaltou que o contato direto com os jogadores foi determinante para a construção de sua identidade como treinador, reforçando a importância do aspecto humano no futebol de alto nível.

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    Equilíbrio entre ideias e adaptação

    Ao abordar sua visão tática, Davide deixou claro que não acredita em modelos engessados. Para ele, o sucesso passa por encontrar um equilíbrio entre identidade própria e capacidade de adaptação.

    "Não acho que um treinador tenha que ser uma coisa ou outra. Há sempre um ponto de equilíbrio. Você se adapta aos jogadores e ao adversário, mas precisa ter ideias claras sobre o que gosta como treinador".

    Ele ainda revelou sua ambição em termos de estilo de jogo: "Meu sonho é ter uma equipe que possa fazer coisas diferentes no mais alto nível".

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    Leitura do futebol brasileiro

    Ao falar sobre o futebol nacional, Davide foi direto ao destacar a essência do jogo praticado no país, combinando estética e competitividade.

    "Os brasileiros amam futebol, gostam de jogar bonito, mas gostam muito de ganhar".

    A análise reforça uma visão recorrente sobre o futebol brasileiro: a busca pelo espetáculo aliada à necessidade de resultado, característica que, segundo o treinador, é fundamental em competições como a Copa do Mundo.

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    Desafio no futebol de seleções

    Por fim, Davide Ancelotti destacou que, no contexto de seleções, a capacidade de adaptação se torna ainda mais crucial. Com menos tempo de treino e alta exigência competitiva, encontrar o equilíbrio entre identidade e flexibilidade tática é determinante.

    A poucos passos de um novo ciclo mundial, o auxiliar da seleção brasileira mostra uma visão moderna e aberta, um reflexo de uma carreira construída sob diferentes influências e experiências dentro e fora da Europa.