Davide Ancelotti define futebol brasileiro e destaca mentalidade competitiva: "Gostam de jogar bonito"

Auxiliar técnico da seleção brasileira visando a Copa do Mundo, Davide Ancelotti abriu o jogo sobre sua filosofia de trabalho e as referências que moldaram sua trajetória no futebol. Filho de Carlo Ancelotti, ele destacou que sua formação não segue uma única escola, mas sim uma soma de aprendizados ao longo da carreira.

"No futebol, é difícil dizer que um treinador te inspira. Você absorve coisas de diferentes treinadores", afirmou em entrevista à BBC Sport.

Entre os nomes citados, estão alguns dos principais técnicos do cenário europeu. Davide mencionou Pep Guardiola como "inovador" e "pioneiro", além de destacar características marcantes de Jürgen Klopp, Roberto De Zerbi, Diego Simeone e Unai Emery.

"Pep Guardiola era inovador, um pioneiro. Jürgen Klopp na pressão alta. Roberto De Zerbi nos detalhes do terceiro homem. Sou fascinado por Diego Simeone e Unai Emery, e claro, pelo meu pai".