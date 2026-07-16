Data prevista para o diagnóstico definitivo... O melhor e o pior cenário para o futuro de De Jong

O jogador da seleção holandesa, Frenkie de Jong, que sofre de uma lesão no joelho, passará amanhã, sexta-feira, por exames que permitirão ao Barcelona estabelecer um diagnóstico definitivo sobre seu estado, segundo o jornal Sport.

Hans Flick e o Barcelona receberam uma notícia muito ruim com o retorno das atividades na Cidade Esportiva Juan Gamper para iniciar a preparação para a temporada 2026-27. Embora ainda tivesse mais alguns dias de férias, Frenkie de Jong compareceu às instalações do clube catalão para realizar exames médicos após retornar com queixas decorrentes da Copa do Mundo.

Os exames iniciais revelaram que ele sofreu uma lesão grave no joelho direito.

O jornal afirmou: “Soaram os alarmes no clube catalão em relação ao jogador holandês, que nas últimas temporadas foi obrigado a conviver com problemas físicos e não conseguiu jogar com a regularidade necessária.” No entanto, o clube catalão não emitiu nenhum comunicado oficial, aguardando mais exames médicos para determinar com precisão a natureza da lesão, o tratamento ao qual o jogador será submetido e, consequentemente, o tempo previsto de afastamento”.

O líquido acumulado no joelho já foi drenado, e o Barcelona pretende divulgar um comunicado no próximo sábado com o diagnóstico e o número de meses que ele ficará afastado dos gramados.

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