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Data prevista para o diagnóstico definitivo... O melhor e o pior cenário para o futuro de De Jong

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O Barça estuda uma solução interna

As preocupações se acumularam no Barcelona com a aproximação do início da nova temporada, depois que os desdobramentos médicos passaram a prevalecer sobre os preparativos técnicos, colocando a comissão técnica liderada por Hans Flick em uma fase de expectativa e aguardando resultados decisivos.

Enquanto a equipe inicia seus preparativos, todos os olhares permanecem voltados para o que as próximas horas revelarão sobre o meio-campista Frenkie de Jong, em um desdobramento que pode afetar os planos para o início da temporada.

  • Data do diagnóstico definitivo

    O jogador da seleção holandesa, Frenkie de Jong, que sofre de uma lesão no joelho, passará amanhã, sexta-feira, por exames que permitirão ao Barcelona estabelecer um diagnóstico definitivo sobre seu estado, segundo o jornal Sport.

    Hans Flick e o Barcelona receberam uma notícia muito ruim com o retorno das atividades na Cidade Esportiva Juan Gamper para iniciar a preparação para a temporada 2026-27. Embora ainda tivesse mais alguns dias de férias, Frenkie de Jong compareceu às instalações do clube catalão para realizar exames médicos após retornar com queixas decorrentes da Copa do Mundo.

    Os exames iniciais revelaram que ele sofreu uma lesão grave no joelho direito.

    O jornal afirmou: “Soaram os alarmes no clube catalão em relação ao jogador holandês, que nas últimas temporadas foi obrigado a conviver com problemas físicos e não conseguiu jogar com a regularidade necessária.” No entanto, o clube catalão não emitiu nenhum comunicado oficial, aguardando mais exames médicos para determinar com precisão a natureza da lesão, o tratamento ao qual o jogador será submetido e, consequentemente, o tempo previsto de afastamento”.

    O líquido acumulado no joelho já foi drenado, e o Barcelona pretende divulgar um comunicado no próximo sábado com o diagnóstico e o número de meses que ele ficará afastado dos gramados.

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  • O melhor e o pior cenário

    O Sport confirmou: “O Barcelona e De Jong enfrentam o teste final com a sensação de que o jogador holandês pode ter sofrido uma lesão nos ligamentos do joelho direito, mas, pelo menos, evitou uma ruptura do ligamento cruzado. No entanto, na melhor das hipóteses, espera-se que o ex-jogador do Ajax retorne após a pausa para os jogos internacionais, prevista entre 21 de setembro e 6 de outubro, ou seja, pouco mais de três meses após o término de sua participação na Copa do Mundo de 2026”.

    E acrescentou: “Na pior das hipóteses, De Jong pode ficar afastado por mais de quatro meses”.

    De Jong disputou quatro partidas na atual edição da Copa do Mundo. Foram 331 minutos entre a fase de grupos e as oitavas de final, rodada em que a Holanda foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis.

    O jogador disputou várias partidas usando uma joelheira, e alguns meios de comunicação holandeses confirmaram que ele precisou receber injeções locais várias vezes para poder jogar.

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  • A solução vem de dentro

    O Sport acrescentou: “A diretoria esportiva liderada por Deco não tem nenhuma intenção de recorrer ao mercado como ‘resposta’ à lesão de De Jong. Na verdade, os dirigentes esportivos do Barcelona continuam interessados em encontrar uma saída para Marc Casado, embora o jovem jogador fique feliz em permanecer no clube e possa ser uma boa opção para o meio-campo.

    Marc Bernal e Gavi são considerados os principais candidatos para fazer dupla com Pedri no meio-campo, embora Éric García ou Christensen também possam atuar nessa posição.

    E concluiu: “Além disso, há grandes expectativas no clube catalão em relação a Tommy Marques, e o jovem jogador pode conquistar uma vaga no time titular durante a pré-temporada”.

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