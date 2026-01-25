+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Dastan Satpaev NXGN GFXGetty/GOAL
Sean Walsh

Dastan Satpaev: quem é o garoto do Cazaquistão a caminho do Chelsea que é comparado a Sergio Aguero

O Cazaquistão não é uma nação conhecida por sua paixão pelo futebol, mas isso não significa que seja inexistente. Com uma nova promessa surgindo como um dos melhores jogadores do país, a nação pode estar prestes a vivenciar uma geração de ouro

Dastan Satpaev só completará 18 anos em agosto, mas isso não o impediu de aproveitar ao máximo sua carreira até o momento. Apenas os jovens talentos do Barcelona, Lamine Yamal e Ansu Fati, podem dizer que eram mais jovens do que Satpaev quando marcou seu primeiro gol na Champions League, com apenas 17 anos, três meses e 14 dias.

Em poucos meses, ele irá para o Chelsea, clube para o qual já havia decidido se juntar aos 16 anos. Enquanto isso, ele continua fazendo o que faz de melhor: marcar gols e quebrar recordes.

Afinal, quem é Satpaev? Por que o Chelsea concordou em pagar um valor recorde para contratá-lo? E será que ele vai corresponder às expectativas como a grande esperança do futebol cazaque? A GOAL traça o perfil de um dos jovens atacantes mais promissores do mundo...

  • Onde tudo começou

    Satpaev nasceu no dia 12 de agosto de 2008, em Almaty, a maior cidade do Cazaquistão, e aos oito anos já integrava as categorias de base do Kairat. Havia algo extraordinário nele que se destacava desde cedo, com repórteres esportivos locais aclamando Satpaev como um "prodígio" e um "gênio".

    Apesar de ser pelo menos dois anos mais novo que a maioria de seus concorrentes, Satpaev foi promovido ao time sub-18 do Kairat aos 15 anos e continuou a humilhar os adversários. Ao longo das temporadas de 2023 e 2024 na liga de desenvolvimento QJ League, ele marcou 26 gols e deu 10 assistências em 28 partidas, conquistando o prêmio de MVP da competição na segunda temporada.

    Como era de se esperar, o desempenho de Satpaev também chamou a atenção das seleções de base do Cazaquistão. Ele foi imediatamente promovido para uma categoria superior, desta vez a sub-17, onde marcou quatro gols em 10 jogos antes de ser decidido que ele deveria integrar as equipes sub-21 e principal.

  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    A grande oportunidade

    Em meio aos seus feitos como artilheiro na QJ League, Satpaev foi convocado para a equipe principal do Kairat no início da temporada de 2024, e fez sua estreia profissional ainda aos 15 anos, em março de 2024, entrando em campo no segundo tempo da vitória por 9 a 0 sobre o Akzhayik, pela Copa da Liga do Cazaquistão.

    Naquela temporada, Satpaev fez cinco jogos pelo time B do Kairat na segunda divisão, e chegou a marcar o gol da vitória aos 90 minutos – seu primeiro gol como profissional – em um jogo fora de casa contra o Tapaz, que terminou 1 a 0 para o Kairat em agosto de 2024.

    Ele foi então integrado permanentemente ao elenco principal para a temporada cazaque de 2025 e, em fevereiro daquele ano, o Chelsea já tinha visto o suficiente. O gigante inglês, em plena campanha de contratações com o objetivo de contratar os melhores jovens talentos do mundo, concordou em pagar £ 3,5 milhões (R$ 25 milhões milhões) ao Kairat para adquirir Satpaev quando ele completasse 18 anos, em agosto de 2026. O acordo, que inclui vários bônus e incentivos adicionais para o Kairat, torna Satpaev a transferência mais cara da Premier League cazaque.

  • Desempenho atual

    O futuro de Satpaev está garantido, pois, independentemente do seu desempenho, ele se juntará ao Chelsea em agosto de 2026. Ele poderia ter apresentado pouco ou nenhum progresso nos 18 meses entre a assinatura do contrato e sua chegada a Londres, mas, em vez disso, sua evolução tem sido constante.

    No primeiro dia da temporada de 2025 da Premier League do Cazaquistão, Satpaev marcou o gol de empate, garantindo o 1 a 1 para o Kairat contra o Astana, um dos rivais na disputa pelo título. Esse foi o primeiro dos 14 gols que ele marcaria em sua primeira temporada na elite do futebol cazaque, perdendo a Chuteira de Ouro apenas para o albanês Nazmi Gripshi, do Astana, que terminou com 16 gols. Mesmo assim, o Kairat e Satpaev, que também deu sete assistências, conquistaram o título novamente por apenas dois pontos, superando o clube da capital.

    O ponto alto do Kairat em 2025, no entanto, aconteceu na Europa, quando se classificou para a fase de liga da Champions League pela primeira vez. Entrando na primeira fase de qualificação, saiu vitorioso de três confrontos, com Satpaev marcando em todos eles, para chegar a uma disputa de playoff contra o campeão escocês Celtic. Os dois jogos terminaram em 0 a 0, mas o Kairat venceu nos pênaltis e avançou para a fase de liga.

    Como era de se esperar, o Kairat ocupa a última posição na tabela da Champions League após sete rodadas, mas a equipe e Satpaev, como jovem promessa, têm apresentado um desempenho razoável. Foram derrotados por 5 a 0 pelo Real Madrid em sua estreia em casa, com Kylian Mbappé roubando a cena, mas tiveram ótimas chances de abrir o placar logo no início, e a defesa merengue teve dificuldades para conter o incansável Satpaev.

    Ao longo desta jornada europeia mística, Satpaev quebrou inúmeros recordes. Seu gol contra o time esloveno NK Olimpia na primeira fase de qualificação, aos 16 anos, 10 meses e 27 dias, fez dele o jogador cazaque mais jovem a marcar em uma competição da UEFA, enquanto ele se tornou o primeiro jogador cazaque a marcar na fase final de um jogo europeu, quando balançou as redes na derrota para o Copenhague na fase de liga.

    Entretanto, Satpaev já representou a seleção principal do Cazaquistão sete vezes e, depois de se tornar o jogador mais jovem a estrear pela equipe, também marcou seu nome como o mais jovem a marcar um gol pela seleção, no memorável empate em 1 a 1 com a Bélgica, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-COPENHAGEN-KAIRAT ALMATYAFP

    Pontos fortes

    Satpaev é diferente de qualquer outro jogador cazaque que já existiu. "Desde o início, ele se destacou por seu trabalho árduo, disciplina e desejo de perfeição", dizia parte da declaração de Kairat quando sua transferência para o Chelsea foi anunciada.

    Essa força mental é um tema recorrente de elogios entre aqueles que acompanham Satpaev há muito tempo. O jornalista esportivo cazaque Didar Kadyrov disse ao Courrier International : "Satpaev é um dos atacantes mais talentosos... Ele é rápido, tem bom drible e aceleração, além de ser persistente, trabalhador e inteligente. Ele entende claramente o que precisa fazer para alcançar o sucesso. E isso o diferencia de muitos outros."

    O jornal Astana Times, por sua vez, escreveu: "Ele combina velocidade e sólidas habilidades técnicas com uma capacidade de tomada de decisões muito além da sua idade."

    Em termos técnicos e físicos, Satpaev é dotado de grande velocidade e uma força que lhe permite se sair bem em disputas físicas, apesar de ter apenas 1,75m de altura. Capaz de jogar tanto na ponta quanto no ataque, ele possui ótimo controle de bola e é ambidestro (embora seja predominantemente destro). Muitos dos gols de Satpaev até agora em sua carreira foram marcados de longa distância, mas ele também tem faro de gol em jogadas de curta distância.

    Satpaev também tem sido aclamado como um líder entre o novo núcleo jovem do Cazaquistão, com potencial para que um dia assuma a capitania em nível internacional.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-KAIRAT ALMATYAFP

    Pontos a melhorar

    Com todo o respeito, a Premier League do Cazaquistão não chega aos pés do Campeonato Inglês. A diferença é tão grande que até os mais otimistas em relação a Satpaev admitem que ele não será visto no time principal do Chelsea tão cedo.

    Kadyrov refletiu ainda: "Esta transferência significa, sem dúvida, que ele está se juntando a um grande clube inglês, que recentemente adotou uma nova direção: trabalhar com jovens talentos. Ele terá a chance de se provar primeiro na academia e, depois, em alguns anos, se permanecer lá, progredirá para treinar com o time principal e, em seguida, para jogar partidas com o time principal. Mas entendam que isso representa uma enorme quantidade de trabalho que ele precisa realizar. Há muitos fatores envolvidos: ele precisa falar inglês e se comunicar de forma eficaz. Um grande número de psicólogos e outros especialistas acompanharão seu desenvolvimento e, posteriormente, avaliarão seu desempenho e sua prontidão para um time como o Chelsea."

    De maneira semelhante, o colunista e jornalista Anuar Abdrakhmanov disse ao Azattyq Ryhy : "Gostaria de acreditar que, se Dastan Satpaev se provar nas categorias de base do Chelsea e, posteriormente, for emprestado, digamos, ao PSV ou ao Brentford, e conseguir se firmar no Campeonato Inglês, então outros jogadores de futebol cazaques serão julgados por ele no futuro."

    Também haverá dúvidas sobre se Satpaev conseguirá se tornar um atacante de destaque na Inglaterra com a sua altura. Apenas finalizadores de elite conseguem se destacar no Campeonato Inglês com menos de 1,83m de altura, e ele pode muito bem acabar jogando como ponta se não conseguir se adaptar a essa mudança.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O próximo... Sergio Aguero?

    Existe uma semelhança impressionante entre a forma como Satpaev joga na Premier League do Cazaquistão e a de um jovem Sergio Aguero, um dos atacantes com menos de 1,83m mais bem-sucedidos que já jogou futebol em alto nível.

    Ambos sabem usar seus corpos a seu favor, como driblar defensores que não esperavam uma mudança de velocidade tão repentina, deixando os adversários na dúvida sobre para onde iriam, já que não tinham um pé "fraco" para desviar a bola, e como imprimir tanta potência em seus chutes sem o espaço lógico para armar a jogada.

    Agüero, mais conhecido por sua passagem pelo Atlético de Madrid e Manchester City, tornou-se um dos atacantes mais temidos do mundo devido à maneira como demonstrava suas habilidades no mais alto nível. Satpaev teria dificuldades para alcançar tal patamar, mas pelo menos há uma clara compatibilidade de estilos entre os dois, e o Chelsea já pode começar a pensar em como ele poderia se desenvolver.

    Outros compararam Satpaev a Kylian Mbappé, mas as semelhanças com Agüero, um centroavante nato em vez de um ponta improvisado, são muito mais óbvias. É claro que Satpaev e Agüero são rápidos, mas principalmente em curtas distâncias, em vez de fazerem arrancadas desde o meio-campo para abrir completamente as defesas adversárias como Mbappé faz.

  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    Próximos passos

    Satpaev passará grande parte da temporada cazaque de 2026 no Kairat antes de finalmente viajar para Londres para se juntar ao Chelsea em agosto. A partir daí, os Blues poderão decidir observá-lo mais de perto ou emprestá-lo.

    Aconteça o que acontecer, Satpaev será visto como um pioneiro em seu país. Nenhum jogador cazaque jamais atuou no Campeonato Inglês, muito menos pelo Chelsea. É uma transferência e uma oportunidade que foi recebida com entusiasmo naquela parte do mundo.

    "Eles [os clubes] costumam encontrar jovens jogadores do Brasil, da África e assim por diante. Mas quando contratam um cazaque de 16 anos, isso nos parece especial", acrescentou Kadyrov. "Isso não acontece com frequência, então essa transferência significa muito para o futebol cazaque, pois é a primeira vez que um jovem jogador do nosso país vai para uma liga de ponta, o melhor campeonato do mundo. Isso demonstra o potencial dos jogadores de futebol cazaques. E pode-se dizer que Dastan é o pioneiro."

    Isso faz de Satpaev um prodígio, um gênio e agora um pioneiro. Tudo isso antes de completar 18 anos. Sem pressão, garoto!

