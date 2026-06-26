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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Da Espanha: Inter, Bastoni pode ser a chave para contratar Nico Paz

Inter de Milão
A. Bastoni
Real Madrid
Mercado da bola
N. Paz

A intenção do Inter de tentar contratar Nico Paz traz de volta à tona também o interesse do Real Madrid por Bastoni

Alessandro Bastoni no Real Madrid é um boato que volta à tona. E, desta vez, pode ser algo mais concreto do que um simples boato, pelo menos segundo o jornal esportivo espanhol *Marca*.


Bastonihavia sido associado ao Barcelona antes mesmo do fim da temporada 2025/26. No entanto, segundo o Marca, com a chegada de José Mourinho ao comando do Real Madrid, o cenário mudou. A partir desse momento, de fato, o clube espanhol teria intensificado a busca por pelo menos mais um zagueiro central de alto nível, além de Ibrahima Konaté, para reforçar a defesa.


O caso de Nico Paz agitou o mercado nos últimos dias, com a longa disputa entre o Como e o Real Madrid. A reunião de ontem entre os dois clubes terminou com a recompra do jovem talento hispano-argentino pelos Blancos. Ele ficará em Madri? A hipótese mais provável é que não: o Como pretende, de fato, mantê-lo, mediante um investimento de cerca de 60 milhões de euros, valor que incluiria também cláusulas sobre a futura revenda, conforme já previsto no acordo original.


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    Em toda essa história, porém, não se pode esquecer do Inter, acrescenta o Marca, que mantém excelentes relações com o Real Madrid, consolidadas também no jantar entre as diretorias, realizado à margem da recente partida entre as lendas dos dois clubes. O Inter, já na temporada passada, havia demonstrado grande interesse por Nico Paz e agora, com ainda mais motivos, já que conta com o dinheiro economizado pela não contratação de Marco Palestra, os nerazzurri voltam à carga também por Paz.


    Justamente por esse motivo, o nome de Alessandro Bastoni poderia entrar na negociação que envolve Nico Paz e a Inter. Uma hipótese que não deve ser descartada de forma alguma, observa o Marca.



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