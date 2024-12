A culpa do Arsenal na lesão de Bukayo Saka, apesar de inúmeros alertas, e o custo de perder o atacante

O atacante dos Gunners e da seleção inglesa ficará afastado após deixar o campo mancando no começo da vitória sobre o Crystal Palace

No outono de 2023, um meme bem-humorado circulou nas redes sociais. Ele mostrava uma cena icônica do filme Diário de um Banana, onde várias crianças cantam desafinadas a música "Total Eclipse of the Heart", de Bonnie Tyler. No final, um menino acerta o tom e rouba a cena quando a música entra no refrão.

Na versão do Arsenal, a legenda era "Mikel Arteta tentando encontrar um substituto para Bukayo Saka". Os nomes de jogadores como Leandro Trossard e Gabriel Martinelli apareciam sobre as crianças desafinadas, enquanto a voz angelical era de ninguém menos que o próprio Saka.

Embora a posição de ponta-direita, onde Saka joga, não seja exatamente um problema para o Arsenal, ela traz a preocupação de encontrar um bom substituto. O clube ainda não conseguiu uma solução que alivie a carga sobre o jogador, o que se tornou uma questão ainda mais preocupante.

Esse problema ficou evidente no sábado (21), quando Saka sofreu uma distensão muscular na coxa durante o primeiro tempo da goleada sobre o Crystal Palace e deixou o campo mancando. A situação preocupou Arteta, mas, no fundo, é um problema que o próprio Arsenal criou.