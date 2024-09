Geovany Quenda: quem é a revelação de Portugal que já está na mira do Manchester City

Jovem de 17 anos começa muito bem no Sporting e pode estar a caminho da Premier League se continuar progredindo tão rapidamente

"O departamento mais importante do clube é o departamento de scouting," disse o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, em 2019. "A equipe de Txiki Begiristain é muito mais importante do que o técnico e os jogadores. Quando eles escolhem bem, 80% do trabalho está feito."

É verdade que o trabalho de Begiristain nos bastidores, como diretor de futebol dos Citizens, tem sido vital para o sucesso do clube na última década. Kevin De Bruyne, Rodri, Rúben Dias, Jack Grealish, Aymeric Laporte, Ederson, Raheem Sterling e Bernardo Silva foram todos contratados sob a supervisão do espanhol, e ele também teve um papel vital em descobrir jovens talentos como Oscar Bobb, Julián Álvarez e Claudio Echeverri - este último chegará ao clube vindo do River Plate em 2025.

O Manchester City se tornou líder mundial em construção de elenco, recorrendo a nomes estabelecidos quando necessário, mas também investindo na identificação de potenciais estrelas da próxima geração. Geovany Quenda se encaixa nessa segunda categoria e, de acordo com o jornal português Record, o jovem de 17 anos impressionou os olheiros dos Citizens com sua notável ascensão no Sporting, o que lhe rendeu uma convocação para a seleção de Portugal.

O Sporting pode enfrentar uma grande luta para manter Quenda além desta temporada, já que o City continua a acompanhar seu progresso, mas será que toda a empolgação é justificada? A GOAL analisa logo abaixo...

