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“Cuide da sua vida!” – Neymar, craque do Santos, rebate críticos após ser flagrado em torneio de pôquer
Neymar defende sua participação no pôquer
Neymar foi alvo de críticas após participar do torneio BSOP Winter no início desta semana, enquanto o Santos se preparava para uma partida da Copa Sul-Americana contra a Universidad Central, na Venezuela. O camisa 10 ficou de fora da delegação que viajou, já que havia acabado de retornar aos treinos após o período de folga pós-Copa do Mundo. Nas redes sociais, o atacante insistiu que sua presença no evento de pôquer ocorreu em um dia de folga oficial e não comprometeu seu regime de treinos.
- Flickr/Santos FC
O atacante zomba dos críticos mais veementes
O ex-jogador do Barcelona e do PSG rebateu as críticas públicas ao publicar um vídeo em que aparece se preparando para uma sessão de academia. Ele ressaltou: “Eu estava aqui me preparando para minha segunda sessão de treino e me lembrei de que, durante meu dia de folga, muita gente estava falando sobre eu jogar pôquer e tudo mais. Mas eu treinei de manhã; não fui ao jogo porque tinha acabado de voltar aos treinos, e no dia seguinte já estava de folga.”
Ele acrescentou uma mensagem direta para aqueles que questionavam seu comprometimento profissional com o Peixe: “De qualquer forma, agora estou aqui me preparando para treinar, então quero perguntar a todos vocês: posso treinar ou vão continuar reclamando também? Cuidem da vida de vocês!”
O foco agora está na boa forma física
A explicação de Neymar reforçou que sua participação na mesa de pôquer não reduziu sua carga de treinos, já que ele ainda realizou uma sessão matinal na academia. O jogador de 34 anos foi poupado da partida no meio da semana na Venezuela para que pudesse recuperar gradualmente sua forma física. Após concluir seu programa de recuperação, o atacante já voltou a treinar em ritmo normal sob a orientação do técnico Cuca.
- O JOGO PHOTO PRESS
O Santos se prepara para o confronto contra o Chapecoense
Neymar deve fazer sua primeira aparição desde a pausa para os jogos das seleções, quando o Santos receberá o Chapecoense na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado, 25 de julho. O experiente atacante está totalmente à disposição da equipe após ter participado de todos os treinos táticos conduzidos pela comissão técnica ao longo da semana.
Uma vitória em casa é fundamental para o Peixe subir na tabela do campeonato, já que o time ocupa atualmente a 15ª posição, com apenas 21 pontos em 19 partidas disputadas.
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