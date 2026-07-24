“Cuide da sua vida!” – Neymar, craque do Santos, rebate críticos após ser flagrado em torneio de pôquer

O ex-jogador do Barcelona e do PSG rebateu as críticas públicas ao publicar um vídeo em que aparece se preparando para uma sessão de academia. Ele ressaltou: “Eu estava aqui me preparando para minha segunda sessão de treino e me lembrei de que, durante meu dia de folga, muita gente estava falando sobre eu jogar pôquer e tudo mais. Mas eu treinei de manhã; não fui ao jogo porque tinha acabado de voltar aos treinos, e no dia seguinte já estava de folga.”

Ele acrescentou uma mensagem direta para aqueles que questionavam seu comprometimento profissional com o Peixe: “De qualquer forma, agora estou aqui me preparando para treinar, então quero perguntar a todos vocês: posso treinar ou vão continuar reclamando também? Cuidem da vida de vocês!”