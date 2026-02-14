Goal.com
Cuiabano VascoDikran Sahagian / Vasco da Gama
Gabriel Marin

Por que Cuiabano é desfalque do Vasco contra o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026?

Lateral está regularizado, mas segue cronograma físico no CT; Hugo Moura também fica fora de duelo decisivo em São Januário

O Vasco encerrou neste sábado (14) a preparação para o confronto contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026. Apesar de contar com praticamente todo o elenco à disposição, o técnico Fernando Diniz não terá o lateral-esquerdo Cuiabano entre os relacionados.

A bola rola às 21h30, em São Januário, em confronto único que vale vaga nas semifinais. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas penalidades.

  • FBL-LIBERTADORES-BOTAFOGO-ESTUDIANTESAFP

    Em fase de condicionamento

    Apresentado na última semana, Cuiabano já aparece regularizado no BID da CBF. No entanto, o lateral-esquerdo ainda realiza trabalhos específicos para aprimorar a parte física no CT Moacyr Barbosa.

    A comissão técnica optou por não acelerar o processo de utilização do jogador. A avaliação interna é de que pular etapas neste momento pode comprometer o desempenho e até aumentar o risco de lesão em um calendário que promete ser exigente na sequência da temporada.

  • Lanus v Vasco Da Gama - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Hugo Moura também desfalca o Vasco

    Outro nome que não estará à disposição é o do volante Hugo Moura. O jogador relatou desconforto na região posterior da coxa direita durante o aquecimento antes da partida contra o Botafogo e será preservado.

    A comissão técnica preferiu não arriscar a presença do atleta, evitando agravamento do quadro físico em um momento crucial da competição.

  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fernando Diniz deve repetir time titular

    Pressionado por resultados, Diniz tende a escalar o que tem de melhor. A tendência é a manutenção da base titular que atuou nos compromissos recentes da temporada.

    O provável Vasco para a decisão tem: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

