Por que Cuiabano é desfalque do Vasco contra o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026?

O Vasco encerrou neste sábado (14) a preparação para o confronto contra o Volta Redonda, pelas quartas de final do Campeonato Carioca 2026. Apesar de contar com praticamente todo o elenco à disposição, o técnico Fernando Diniz não terá o lateral-esquerdo Cuiabano entre os relacionados.
A bola rola às 21h30, em São Januário, em confronto único que vale vaga nas semifinais. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida nas penalidades.
