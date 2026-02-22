Por que Cuiabano é desfalque do Vasco contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca de 2026

Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca de 2026 — e o clássico já começa com um problema importante para Fernando Diniz: a ausência de Cuiabano.

Segundo o GE, o lateral-esquerdo segue em processo de recondicionamento físico e ainda não trabalha de forma integral com o restante do elenco vascaíno. Contratado recentemente por empréstimo junto ao Nottingham Forest, o jogador chegou com ritmo de jogo abaixo dos demais companheiros e, por isso, vem realizando atividades específicas para atingir as condições ideais antes de estrear com a camisa cruz-maltina.

Além disso, Cuiabano apresentou um desconforto na coxa na última semana, o que atrasou ainda mais sua integração aos treinos com bola junto ao grupo principal. Neste momento, a comissão técnica entende que não há condições físicas para utilizá-lo no clássico diante do Fluminense e prefere evitar qualquer tipo de aceleração no processo de retorno, visando tê-lo em melhor forma nas próximas partidas da temporada.

Internamente, existe a expectativa de que Cuiabano possa estar à disposição já no compromisso seguinte, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para a próxima semana.