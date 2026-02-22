Goal.com
Cuiabano VascoDikran Sahagian / Vasco da Gama
Joaquim Lira Viana

Por que Cuiabano é desfalque do Vasco contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca de 2026

Lateral-esquerdo será ausência no Vasco de Fernando Diniz para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense

Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca de 2026 — e o clássico já começa com um problema importante para Fernando Diniz: a ausência de Cuiabano.

Segundo o GE, o lateral-esquerdo segue em processo de recondicionamento físico e ainda não trabalha de forma integral com o restante do elenco vascaíno. Contratado recentemente por empréstimo junto ao Nottingham Forest, o jogador chegou com ritmo de jogo abaixo dos demais companheiros e, por isso, vem realizando atividades específicas para atingir as condições ideais antes de estrear com a camisa cruz-maltina.

Além disso, Cuiabano apresentou um desconforto na coxa na última semana, o que atrasou ainda mais sua integração aos treinos com bola junto ao grupo principal. Neste momento, a comissão técnica entende que não há condições físicas para utilizá-lo no clássico diante do Fluminense e prefere evitar qualquer tipo de aceleração no processo de retorno, visando tê-lo em melhor forma nas próximas partidas da temporada.

Internamente, existe a expectativa de que Cuiabano possa estar à disposição já no compromisso seguinte, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, marcado para a próxima semana.

  • Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Prováveis escalações e desfalques de Vasco x Fluminense

    Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura e Johan Rojas; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

    Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio e Renê; Bernal, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e John Kennedy.

    Além de Cuiabano, Thiago Mendes e Jair, ambos com lesões no joelho, são desfalques para o Cruzmaltino. Já do lado do Fluminense, não há nenhuma ausência confirmada.

    O duelo marca o primeiro dos dois encontros que definirão um dos finalistas do Campeonato Carioca, com a volta prevista para o próximo domingo (1), no Maracanã.

0