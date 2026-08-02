Cuca abre o jogo sobre Neymar e deixa craque como dúvida em decisão do Santos

O Santos ainda não sabe se poderá contar com Neymar no duelo decisivo contra o Remo, na próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate sem gols na Vila Belmiro, o técnico Cuca admitiu que a situação física do camisa 10 será determinante para a definição da equipe.
Além da sequência de partidas, Neymar participará, na noite de segunda-feira, do tradicional leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., em São Paulo. A programação acontece poucas horas antes da viagem santista para Belém, o que aumenta a atenção da comissão técnica em relação ao desgaste do jogador.