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Luis Felipe Gonçalves

Cuca abre o jogo sobre Neymar e deixa craque como dúvida em decisão do Santos

Neymar
Santos
Cuca
Remo x Santos
Remo
Copa do Brasil

Camisa 10 tem leilão beneficente de seu instituto na véspera do duelo com o Remo, e comissão técnica vai avaliar desgaste físico antes de definir presença na Copa do Brasil

O Santos ainda não sabe se poderá contar com Neymar no duelo decisivo contra o Remo, na próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate sem gols na Vila Belmiro, o técnico Cuca admitiu que a situação física do camisa 10 será determinante para a definição da equipe.

Além da sequência de partidas, Neymar participará, na noite de segunda-feira, do tradicional leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., em São Paulo. A programação acontece poucas horas antes da viagem santista para Belém, o que aumenta a atenção da comissão técnica em relação ao desgaste do jogador.

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  • Santos v Universidad Central - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Plano para o camisa 10

    Na entrevista coletiva, Cuca explicou que a decisão sobre a utilização de Neymar será tomada apenas após uma nova avaliação física no CT Rei Pelé.

    "Quanto ao leilão, é algo dele, de todos os anos, é beneficente, vem pessoas do mundo inteiro. Deixo para que a diretoria resolva com ele. O que preciso fazer é reavaliar na reapresentação."

    O treinador lembrou que o camisa 10 completou sua primeira partida inteira após mais de dois meses, fator que exige cuidados especiais antes da viagem para o confronto decisivo.

    "Fazia 74 dias que não jogava uma partida inteira. Temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois resolver internamente. Todos fazem regenerativo, exames de sangue, controle... Tudo isso mostra o nível de cansaço e o risco de lesão."

    Cuca também revelou preocupação com a condição física do elenco após a partida.

    "Hoje já perdemos um jogador com uma provável lesão muscular. Amanhã teremos a reavaliação e, depois disso, vamos tomar a decisão."

    Apesar do empate, o treinador elogiou a atuação de Neymar, que permaneceu em campo durante os 90 minutos e voltou a assumir o protagonismo ofensivo da equipe.

    "Ele buscou muito o jogo, principalmente no primeiro tempo. Depois o espaço diminuiu, mas tivemos chances claras para vencer. Faltou decidir nos detalhes."

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    Neymar dependência?

    Após a partida, Cuca também rebateu a ideia de que Neymar seja um jogador "intocável" dentro do elenco santista. Segundo o treinador, o atacante já foi substituído diversas vezes e continuará sendo tratado como qualquer outro atleta quando houver necessidade.

    "Eu já tirei o Neymar várias vezes no decorrer dos jogos. Se precisar tirar de novo, vou tirar. Ele é um cara inteligente e não é difícil de lidar."

    O comandante ainda explicou que considera natural que a equipe procure o camisa 10 durante as partidas, já que as principais jogadas ofensivas passam pelos pés do craque.

    "A bola tem que passar no pé do Neymar, porque é dali que podem sair as melhores jogadas. Quando ele não está bem marcado, decide o jogo, deixa alguém na cara do gol ou faz o gol."

    Remo e Santos voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, em Belém. Quem vencer avança às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

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