Cuca abre o jogo sobre Neymar e deixa craque como dúvida em decisão do Santos

Na entrevista coletiva, Cuca explicou que a decisão sobre a utilização de Neymar será tomada apenas após uma nova avaliação física no CT Rei Pelé.

"Quanto ao leilão, é algo dele, de todos os anos, é beneficente, vem pessoas do mundo inteiro. Deixo para que a diretoria resolva com ele. O que preciso fazer é reavaliar na reapresentação."

O treinador lembrou que o camisa 10 completou sua primeira partida inteira após mais de dois meses, fator que exige cuidados especiais antes da viagem para o confronto decisivo.

"Fazia 74 dias que não jogava uma partida inteira. Temos que ver o tamanho do desgaste dele para depois resolver internamente. Todos fazem regenerativo, exames de sangue, controle... Tudo isso mostra o nível de cansaço e o risco de lesão."

Cuca também revelou preocupação com a condição física do elenco após a partida.

"Hoje já perdemos um jogador com uma provável lesão muscular. Amanhã teremos a reavaliação e, depois disso, vamos tomar a decisão."

Apesar do empate, o treinador elogiou a atuação de Neymar, que permaneceu em campo durante os 90 minutos e voltou a assumir o protagonismo ofensivo da equipe.

"Ele buscou muito o jogo, principalmente no primeiro tempo. Depois o espaço diminuiu, mas tivemos chances claras para vencer. Faltou decidir nos detalhes."