Thiago Fernandes

Cruzeiro encaminha contratação de Tite após saída de Leonardo Jardim

Ex-comandante da seleção brasileira é o escolhido para substituir o português

O Cruzeiro encaminhou a contratação do técnico Tite para a próxima temporada, como soube a GOAL. As tratativas estão avançadas e devem ter um desfecho ainda nesta segunda-feira (13). A diretoria já prepara o anúncio do treinador de 64 anos.

Tite vai assinar com o clube mineiro até dezembro de 2026. A chegada do treinador já é dada como certa nos bastidores da Toca da Raposa II. Há muita empolgação com a contratação do técnico que dirigiu a seleção brasileira nas duas últimas edições de Copa do Mundo.

Tite chega ao Cruzeiro para substituir Leonardo Jardim, que foi terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista de Copa do Brasil. O técnico português deixou o clube sob a alegação de que pretende mudar de carreira no futebol – ele gostaria de atuar como dirigente.

    Negociação antiga

    As conversas entre Cruzeiro e Tite acontecem desde a semana passada, quando Leonardo Jardim comunicou ao presidente da SAF, Pedro Lourenço, que não permaneceria no clube até o fim do contrato, em dezembro de 2026. O primeiro contato aconteceu na última quinta-feira, dia seguinte à partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

    Outros nomes

    O Cruzeiro cogitou outros nomes para o cargo, como o do português Artur Jorge, que trabalha no Al Rayyan, do Qatar. O salário recebido pelo lusitano, contudo, é considerado muito elevado. Ele fatura cerca de R$ 3 milhões líquido mensais no futebol do Qatar.

