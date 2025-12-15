Cruzeiro encaminha contratação de Tite após saída de Leonardo Jardim

O Cruzeiro encaminhou a contratação do técnico Tite para a próxima temporada, como soube a GOAL. As tratativas estão avançadas e devem ter um desfecho ainda nesta segunda-feira (13). A diretoria já prepara o anúncio do treinador de 64 anos.

Tite vai assinar com o clube mineiro até dezembro de 2026. A chegada do treinador já é dada como certa nos bastidores da Toca da Raposa II. Há muita empolgação com a contratação do técnico que dirigiu a seleção brasileira nas duas últimas edições de Copa do Mundo.

Tite chega ao Cruzeiro para substituir Leonardo Jardim, que foi terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista de Copa do Brasil. O técnico português deixou o clube sob a alegação de que pretende mudar de carreira no futebol – ele gostaria de atuar como dirigente.