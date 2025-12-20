+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Thiago Fernandes

Cruzeiro tem interesse em Gerson e tenta troca em possível venda de zagueiro ao Zenit

Meio-campista de 28 anos foi avalizado pelo técnico Tite, que pretende contar com o atleta no elenco para a próxima temporada

O Cruzeiro tenta fazer uma troca com o Zenit, da Rússia, pela contratação de Gerson, meio-campista de 28 anos que fez sucessso por Fluminense e Flamengo, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem. Os mineiros querem incluir o jogador nas tratativas para a ida do zagueiro Jonathan Jesus ao clube russo.

O Zenit, da Rússia, enviou duas propostas pela contratação de Jonathan Jesus na atual janela de transferências, mas ambas foram recusadas pelo clube mineiro. As tratativas para a saída do defensor esfriaram nos últimos dias, e a Raposa retomou as conversas neste sábado (20), com o intuito de incluir Gerson na negociação.

As negociações são conduzidas pelo diretor-executivo de futebol do Cruzeiro, Joaquim Pinto, e podem avançar nos próximos dias para que o meio-campista desembarque na Toca da Raposa II. A busca por Gerson conta com o aval do técnico Tite.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-SUDAMERICANA-RUNA-CRUZEIROAFP

    VALORES ENVOLVIDOS

    O Zenit, da Rússia, exige € 25 milhões (R$ 161,7 milhões na cotação atual), valor desembolsado na aquisição do meio-campista em julho deste ano, pela liberação de Gerson no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube russo deseja recuperar o investimento feito no jogador no início da última temporada europeia.

    O Cruzeiro não está disposto a pagar todo o montante exigido pelos russos, mas aceitam envolver Jonathan Jesus nas negociações. Recentemente, os mineiros recusaram duas propostas pela venda do atleta para o próprio Zenit. A primeira oferta era de € 9 milhões (R$ 58,21 milhões) fixos mais € 1 milhão (R$ 6,47 milhões) em bônus. A segunda recusa era para uma investida de € 10 milhões (R$ 64,7 milhões) fixos mais € 1 milhão em variáveis.

    O Cruzeiro pretende incluir Jonathan Jesus em uma eventual chegada de Gerson à Toca da Raposa II, além de desembolsar uma compensação financeira pela contratação do meio-campista. Os mineiros estão dispostos a pagar cerca de € 8 milhões (R$ 51,74 milhões) a mais pelas negociações.

    • Publicidade

    ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0