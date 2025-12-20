Cruzeiro tem interesse em Gerson e tenta troca em possível venda de zagueiro ao Zenit

O Cruzeiro tenta fazer uma troca com o Zenit, da Rússia, pela contratação de Gerson, meio-campista de 28 anos que fez sucessso por Fluminense e Flamengo, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem. Os mineiros querem incluir o jogador nas tratativas para a ida do zagueiro Jonathan Jesus ao clube russo.

O Zenit, da Rússia, enviou duas propostas pela contratação de Jonathan Jesus na atual janela de transferências, mas ambas foram recusadas pelo clube mineiro. As tratativas para a saída do defensor esfriaram nos últimos dias, e a Raposa retomou as conversas neste sábado (20), com o intuito de incluir Gerson na negociação.

As negociações são conduzidas pelo diretor-executivo de futebol do Cruzeiro, Joaquim Pinto, e podem avançar nos próximos dias para que o meio-campista desembarque na Toca da Raposa II. A busca por Gerson conta com o aval do técnico Tite.