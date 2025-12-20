Cruzeiro abre conversas por zagueiro do Internacional e meia-atacante do Dínamo de Moscou

O Cruzeiro abriu conversas pelo zagueiro Vitão, do Internacional, e o meia-atacante Bitello, que pertence ao Dínamo de Moscou, da Rússia, como soube com exclusividade a GOAL. Os dois jogadores contam com o aval do técnico Tite para uma eventual chegada à Toca da Raposa II.

Vitão tem 25 anos e contrato com o Internacional até dezembro de 2026. O tempo curto de vínculo é o que pode facilitar uma negociação do defensor. O atleta foi uma indicação de Tite à diretoria cruzeirense nos últimos dias. O treinador gostaria de contar com o atleta no plantel para a próxima temporada.

Outra indicação do treinador à cúpula do Cruzeiro é o meia-atacante Bitello, que pertence ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador de 25 anos foi revelado pelo Grêmio e defende as cores do clube russo desde setembro de 2023.