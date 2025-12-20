+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-LIBERTADORES-INTER-NACIONALURUAFP
Thiago Fernandes

Cruzeiro abre conversas por zagueiro do Internacional e meia-atacante do Dínamo de Moscou

Mineiros estão de olho em atletas indicados pelo técnico Tite e querem reforçar o elenco para a próxima temporada

O Cruzeiro abriu conversas pelo zagueiro Vitão, do Internacional, e o meia-atacante Bitello, que pertence ao Dínamo de Moscou, da Rússia, como soube com exclusividade a GOAL. Os dois jogadores contam com o aval do técnico Tite para uma eventual chegada à Toca da Raposa II.

Vitão tem 25 anos e contrato com o Internacional até dezembro de 2026. O tempo curto de vínculo é o que pode facilitar uma negociação do defensor. O atleta foi uma indicação de Tite à diretoria cruzeirense nos últimos dias. O treinador gostaria de contar com o atleta no plantel para a próxima temporada.

Outra indicação do treinador à cúpula do Cruzeiro é o meia-atacante Bitello, que pertence ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O jogador de 25 anos foi revelado pelo Grêmio e defende as cores do clube russo desde setembro de 2023.

  • Gremio v Internacional - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    BITELLO É VALORIZADO

    Revelado pelas divisões de base do Grêmio, o meia-atacante Bitello joga em mais de uma função no setor ofensivo. Na passagem pela Rússia, já atuou como meia-atacante, papel de origem, volante e ponta direita. O atleta foi adquirido por € 10 milhões (R$ 64,7 milhões na cotação atual) em julho de 2023. Valorizado no futebol russo, renovou contrato com o Dínamo de Moscou até 30 de junho de 2031. O acordo para a prorrogação do compromisso ocorreu em setembro deste ano. Na atual temporada local, disputou 23 partidas, com cinco gols marcados e quatro assistência. Ele soma 1.902 minutos em campo.

  • FBL-LIBERTADORES-NACIONALURU-INTERAFP

    VITÃO EM RETA FINAL DE CONTRATO

    O Cruzeiro acredita que é possível uma negociação mais acessível com o Internacional por Vitão estar em reta final de contrato. O fim do vínculo do zagueiro no Beira-Rio será em dezembro de 2026. Com apenas mais um ano de compromisso, o jogador poderá assinar um pré-acordo com outro interessado a partir de julho de 2026. A diretoria cruzeirense quer usar o período de contrato como ponto favorável nas negociações com os gaúchos. O defensor, revelado pelo Palmeiras e com passagem pelo Shakhtar, da Ucrânia, disputou 52 partidas na última temporada brasileira, com duas assistências e 4.611 minutos em campo.

