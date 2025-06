Os critérios de desempate na fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025

Além dos critérios tradicionais de desempate, a definição pode ocorrer também com base no número de cartões recebidos

No Mundial de Clubes de 2025, até mesmo o comportamento em campo pode pesar na balança da classificação. Em uma fase de grupos tão equilibrada, onde vitórias escapam e os gols teimam em não sair, cada detalhe conta — inclusive o número de vezes que o árbitro precisou anotar nomes na súmula. Mais do que nunca, disciplina pode ser tão decisiva quanto bola na rede.

Prova disso é o Grupo A, onde os quatro times empataram seus jogos de estreia e nenhuma rede balançou. Diante de tamanha igualdade, a liderança provisória ficou com quem soube manter a calma e evitou os cartões. Já quem se exaltou — seja com faltas desnecessárias ou reclamações acaloradas — acabou pagando o preço na tabela. Nesse cenário, até o técnico precisa se controlar, pois até cartão no banco pode custar uma posição.

Abaixo, a GOAL explica os critérios de desempate da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025.