Cristiano Ronaldo, Neymar e as 25 contratações mais caras do futebol no século 21

C. Ronaldo

A GOAL relembra os maiores negócios deste milênio e avalia se cada um deles fez jus ao preço investido

Os valores de transferência atingiram um novo patamar no século 21. Com ajuda da inflação, saímos de negócios avaliados em 'apenas' dezenas de milhões e chegamos aos nove dígitos pela primeira vez na história do esporte.

A comercialização do futebol e os acordos de direitos de transmissão aumentaram de vez o poder financeiro dos maiores clubes, com projeções estimando que, até 2050, já tenhamos algumas negociações ultrapassando a casa dos £350 milhões e £650 milhões. Na atual cotação, isso daria um total de R$ 4,7 bilhões!

Várias negociações ajudaram a chegarmos a esses novos patamares, é verdade - mas quais foram as mais caras do século 21 até agora? Abaixo, a GOAL apresenta as 25 principais e avalia se elas valeram a pena - ou não...

NOTA DO EDITOR: Se alguns desses valores parecerem desconhecidos, isso se deve ao fato de esta lista ser baseada nos valores iniciais, excluindo adicionais, segundo as melhores fontes à época.