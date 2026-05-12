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Rian Rosendaal

Traduzido por

Cristiano Ronaldo ficou de fora: "Ele é o jogador mais completo com quem já joguei"

G. Bale
Casemiro
C. Ronaldo
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Casemiro é um grande admirador de Gareth Bale, com quem jogou no Real Madrid. O brasileiro do Manchester United chega até a considerar o galês melhor do que Cristiano Ronaldo.

  • Casemiro considera Bale o jogador mais completo com quem já trabalhou em sua carreira, apesar de ter dividido o vestiário com Ronaldo no Real Madrid. Em uma entrevista no canal do YouTube “Rio Ferdinand Presents”, o meio-campista brasileiro relembra o notável talento presente no elenco do Real Madrid durante seu período de domínio na Europa.

    Embora Ronaldo fosse, para muitos, o destaque por seus gols, Casemiro destacou a influência mais ampla de Bale em campo. O meio-campista explica que a capacidade de Bale de contribuir em várias fases do jogo, do ataque à defesa, o fez se destacar entre os grandes jogadores que encontrou em Madri.

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    Quando Casemiro fala sobre a dupla, ele compara o extraordinário recorde de gols de Ronaldo com a versatilidade de Bale, destacando as qualidades físicas e técnicas que caracterizam o jogo deste último.

    “Cristiano marca gols, Cristiano tem quinze gols. No mínimo, quinze gols. Mas Bale ataca, defende, cabeceia, marca gols, comete faltas”, reforça Casemiro. “Cristiano é o melhor. Cristiano é o melhor. Cristiano é diferente. Mas, para mim, Bale é o melhor, mais completo. Porque ele ataca, defende, marca de cabeça, comete faltas. Ele faz tudo muito bem, muito rápido. Para mim, Bale é um jogador incrível. Um jogador incrível.”

  • Bale desempenhou um papel fundamental durante um dos períodos de maior sucesso da história do Real Madrid. O ponta galês ajudou o clube a conquistar cinco títulos da Liga dos Campeões durante sua passagem pela Espanha e marcou um total de 106 gols em todas as competições. Apesar desses feitos, sua relação com parte da torcida madrilenha costumava ser tensa. Bale era frequentemente criticado pela mídia espanhola, especialmente na fase final de sua passagem pelo clube.

    Olhando para trás, Bale admitiu que talvez devesse ter lidado de maneira diferente com as críticas. Conforme citado pelo Mirror, ele disse: “Acho que, para o Real Madrid, não era o suficiente para os torcedores. Eu era teimoso e não queria mudar, mas se tivesse jogado um pouco melhor, teria sido menos alvo da imprensa e dos torcedores.”

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    Casemiro continua sendo um dos poucos jogadores que já dividiu o vestiário com alguns dos nomes mais renomados do futebol de clubes e das seleções. Mas agora, aos 34 anos e com o contrato com o Manchester United chegando ao fim no final do próximo mês, o jogador da seleção brasileira precisa tomar uma decisão sobre seu futuro. Segundo relatos, o meio-campista poderia se juntar em breve ao Inter Miami, de Lionel Messi.

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