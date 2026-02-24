Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo envia mensagem elegante a Lindsey Vonn, enquanto a esquiadora americana recebe alta do hospital após queda terrível nos Jogos Olímpicos de Inverno
O medo da amputação diminuiu quando Vonn passou por cinco cirurgias
Houve receios de que Vonn pudesse perder uma perna em determinado momento, com a amputação sendo uma preocupação muito realista, mas alguns dos melhores médicos da área ajudaram a colocá-la no caminho da recuperação total.
Cenas assustadoras se desenrolaram nas montanhas do norte da Itália apenas 13 segundos depois que Vonn iniciou mais uma tentativa de conquistar a medalha de ouro. Desde então, ela passou por quatro grandes cirurgias na Europa e outra em seu país natal, os Estados Unidos, com os esforços do Dr. Tom Hackett sendo aplaudidos por terem ajudado a evitar que Vonn perdesse um membro.
Vonn explica os ferimentos sofridos durante o terrível acidente
Em uma postagem emocionante nas redes sociais, com Vonn finalmente conseguindo deixar o hospital, a atleta de 41 anos — que sofreu uma lesão no ligamento do joelho poucas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos — falou sobre as terríveis lesões que sofreu: “Tive uma fratura complexa na tíbia, também fraturei a cabeça da fíbula e tudo ficou em pedaços, e o motivo de ter sido tão complexo foi porque tive síndrome do compartimento. A síndrome do compartimento ocorre quando você sofre um trauma tão grande em uma área do corpo que há excesso de sangue e ele fica preso. Basicamente, isso esmaga tudo no compartimento — músculos, nervos, tendões, tudo morre. O Dr. Tom Hackett salvou minha perna, ele salvou minha perna da amputação.
Ele fez o que se chama de fasciotomia, cortando ambos os lados da minha perna, deixando-a respirar, e me salvou. Sempre digo que tudo acontece por uma razão. Se eu não tivesse rompido o ligamento cruzado anterior, o que teria acontecido de qualquer maneira neste acidente, Tom [Hackett] não estaria lá e não teria conseguido salvar minha perna. Sinto-me muito sortudo e grato por ele, por essa cirurgia de seis horas que ele fez para reconstruí-la, que correu incrivelmente bem. Fiquei no hospital um pouco mais do que esperava, porque tinha um nível muito baixo de hemoglobina devido à perda de sangue de todas as cirurgias.
Eu estava realmente sofrendo, a dor estava um pouco fora de controle e precisei fazer uma transfusão de sangue. Isso me ajudou muito e eu superei essa fase e agora estou fora do hospital. Estou em uma cadeira de rodas agora, estou muito imobilizado e ficarei em uma cadeira de rodas por um tempo, porque também quebrei o tornozelo direito. Espero poder usar muletas em breve, mas vamos ver, e provavelmente ficarei com muletas por pelo menos dois meses. Mas vou começar a trabalhar na reabilitação e ver o que posso fazer, dando um passo de cada vez, como sempre faço.”
Ronaldo envia mensagem de apoio à “lenda” Vonn
Mensagens de apoio inundaram Vonn, com o astro português Ronaldo entre aqueles que ofereceram palavras de incentivo. O ex-atacante do Manchester United e do Real Madrid, que continua em grande forma no Al-Nassr, da Liga Profissional Saudita, sabe tudo sobre competir no mais alto nível depois dos 40 anos.
O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro disse na seção de comentários da postagem de Vonn: “Os campeões são definidos pelos momentos em que vencem e pelos momentos em que se recusam a desistir. Lindsey Vonn, as montanhas que você conquistou nunca foram maiores do que a força que você carrega. Continue lutando. As lendas sempre ressurgem.”
Após duas semanas exaustivas de cirurgias e cuidados médicos, Vonn está feliz por voltar para casa. Ela acrescentou ao iniciar um longo programa de reabilitação: “Agora vou me concentrar na reabilitação e em passar da cadeira de rodas para as muletas em algumas semanas.
“Levará cerca de um ano para todos os ossos se curarem e, então, decidirei se quero remover todo o metal ou não, e depois voltarei à cirurgia e finalmente consertarei meu LCA. Será um longo caminho, mas chegarei lá. Pelo menos estou fora do hospital. Amo todos vocês.”
O maior jogador de futebol de todos os tempos, Ronaldo, continua em grande forma aos 41 anos
Ronaldo conseguiu evitar lesões graves ao longo de sua carreira recordista. Isso permitiu que ele continuasse jogando após os 41 anos, com o eterno atacante longe de encerrar a carreira, já que ele almeja uma vaga na seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2026 e vê outra mudança sendo cogitada — possivelmente para se juntar a Lionel Messi na MLS — após uma greve no Oriente Médio.
