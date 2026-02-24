Cristiano Ronaldo envia mensagem elegante a Lindsey Vonn, enquanto a esquiadora americana recebe alta do hospital após queda terrível nos Jogos Olímpicos de Inverno

Em uma postagem emocionante nas redes sociais, com Vonn finalmente conseguindo deixar o hospital, a atleta de 41 anos — que sofreu uma lesão no ligamento do joelho poucas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos — falou sobre as terríveis lesões que sofreu: “Tive uma fratura complexa na tíbia, também fraturei a cabeça da fíbula e tudo ficou em pedaços, e o motivo de ter sido tão complexo foi porque tive síndrome do compartimento. A síndrome do compartimento ocorre quando você sofre um trauma tão grande em uma área do corpo que há excesso de sangue e ele fica preso. Basicamente, isso esmaga tudo no compartimento — músculos, nervos, tendões, tudo morre. O Dr. Tom Hackett salvou minha perna, ele salvou minha perna da amputação.

Ele fez o que se chama de fasciotomia, cortando ambos os lados da minha perna, deixando-a respirar, e me salvou. Sempre digo que tudo acontece por uma razão. Se eu não tivesse rompido o ligamento cruzado anterior, o que teria acontecido de qualquer maneira neste acidente, Tom [Hackett] não estaria lá e não teria conseguido salvar minha perna. Sinto-me muito sortudo e grato por ele, por essa cirurgia de seis horas que ele fez para reconstruí-la, que correu incrivelmente bem. Fiquei no hospital um pouco mais do que esperava, porque tinha um nível muito baixo de hemoglobina devido à perda de sangue de todas as cirurgias.

Eu estava realmente sofrendo, a dor estava um pouco fora de controle e precisei fazer uma transfusão de sangue. Isso me ajudou muito e eu superei essa fase e agora estou fora do hospital. Estou em uma cadeira de rodas agora, estou muito imobilizado e ficarei em uma cadeira de rodas por um tempo, porque também quebrei o tornozelo direito. Espero poder usar muletas em breve, mas vamos ver, e provavelmente ficarei com muletas por pelo menos dois meses. Mas vou começar a trabalhar na reabilitação e ver o que posso fazer, dando um passo de cada vez, como sempre faço.”