Cristiano Ronaldo é um alienígena! Ex-companheiro de equipe do Real Madrid explica por que o GOAT português é “extraterrestre”
Ronaldo surgiu em cena como um ala veloz, com seus pés dançantes chamando a atenção do gigante da Premier League, o Manchester United. Ele conquistou a primeira de cinco coroas da Liga dos Campeões e várias Bolas de Ouro enquanto estava em Old Trafford.
O jogador da seleção de Portugal tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid e ganhou a Chuteira de Ouro com a Juventus e o Al-Nassr. Como capitão carismático de seu país, conquistou um Campeonato Europeu e duas coroas da Liga das Nações da UEFA.
Ronaldo se prepara para disputar a sexta Copa do Mundo de sua notável carreira neste verão, enquanto questionamentos surgem sobre seu futuro nos clubes, sem sinais de que o eterno jogador de 41 anos esteja perdendo o ritmo, apesar de estar se recuperando de uma lesão no momento.
Por que Marcelo considera Ronaldo um “extraterrestre”
Na tentativa de atingir 1.000 gols competitivos na carreira, Ronaldo já ultrapassou os 960. Ele tem 34 troféus em seu nome e há algum tempo garantiu seu lugar entre os maiores de todos os tempos.
Marcelo foi um dos que ficaram impressionados com Ronaldo durante o tempo que passaram juntos na capital espanhola, e o sul-americano disse à FourFourTwo o que torna CR7 especial: “Foi um privilégio imenso jogar com Cristiano. Ele é diferente de todos os outros - um líder, um trabalhador incansável e um jogador de grande qualidade. Muitas pessoas pensam que ele é apenas poder, mas estão enganadas... ele é um extraterrestre.”
Ele acrescentou: “Nós dois somos jogadores moldados pelas ruas — aprendemos a jogar descalços e simplesmente nos divertíamos. Isso faz parte da nossa essência, então nos entendíamos perfeitamente com apenas um olhar. Cristiano me dava conselhos de vez em quando — ele era inteligente e entendia os desafios que enfrentávamos em cada partida.”
Como Mourinho ajudou o Real Madrid a competir com Guardiola
Um desses desafios era enfrentar Lionel Messi regularmente, já que o Real Madrid enfrentava o Barcelona, seu rival no Clássico. Sobre esse desafio, Marcelo disse: “Dizer que era difícil seria um eufemismo. Às vezes, enfrentar Messi era um pesadelo...”.
No entanto, o Real também possuía muita qualidade — além de Ronaldo — e permaneceu competitivo durante toda uma era em que Pep Guardiola espalhou sua magia como técnico pelo Camp Nou.
Os Blancos contrataram treinadores enigmáticos, com José Mourinho entre aqueles que passaram pelo Bernabéu. Marcelo gostou de trabalhar com o ex-técnico do Chelsea e da Inter, pois ele ajudou a aumentar os níveis de intensidade.
Marcelo disse sobre o “Special One”: “Fizemos tudo o que podíamos para enfrentar aquele time do Barça, que para muitos era o melhor da história. Mourinho era um vencedor nato – ele nos pressionava, nos levava ao limite.
O Real estava há muito tempo sem vencer e um clube dessa magnitude não podia permitir que isso acontecesse. Entrávamos em cada Clássico com a convicção de competir com grande personalidade e, a partir daí, surgiram as faíscas.”
Mourinho deixou Madrid em 2013, com Ronaldo passando mais cinco anos na Espanha antes de se transferir para a Juventus. Atualmente, ele tem contrato com o Al-Nassr até o verão de 2027, mas tem demonstrado sua frustração no Oriente Médio e, segundo consta, seu lucrativo contrato contém cláusulas de rescisão que podem ser acionadas na próxima janela de transferências.
