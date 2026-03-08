Ronaldo surgiu em cena como um ala veloz, com seus pés dançantes chamando a atenção do gigante da Premier League, o Manchester United. Ele conquistou a primeira de cinco coroas da Liga dos Campeões e várias Bolas de Ouro enquanto estava em Old Trafford.

O jogador da seleção de Portugal tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do Real Madrid e ganhou a Chuteira de Ouro com a Juventus e o Al-Nassr. Como capitão carismático de seu país, conquistou um Campeonato Europeu e duas coroas da Liga das Nações da UEFA.

Ronaldo se prepara para disputar a sexta Copa do Mundo de sua notável carreira neste verão, enquanto questionamentos surgem sobre seu futuro nos clubes, sem sinais de que o eterno jogador de 41 anos esteja perdendo o ritmo, apesar de estar se recuperando de uma lesão no momento.