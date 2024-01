Cristiano Ronaldo, Benzema e mais: os dez maiores artilheiros da história do Real Madrid

Veja quem mais marcou gols vestindo a camisa do clube merengue

O Real Madrid não é o maior vencedor da Champions League à toa: o time já contou com vários dos maiores nomes da história do futebol. Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Ronaldo Fenômeno, Karim Benzema entre tantos outros, deixaram suas respectivas marcas com a camisa merengue.

Mas quem é o maior artilheiro da história do time espanhol? Cristiano Ronaldo certamente tem destaque nesta lista, mas e os demais? Quantos brasileiros aparecem neste singelo ranking? A GOAL traz para você, em ordem descendente, os dez maiores artilheiros da história do Real Madrid. Confira!

Atualizado em 23 de janeiro de 2024