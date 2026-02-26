Getty
Cristiano Ronaldo adquire participação no clube espanhol Almeria, enquanto CR7 persegue a ambição de se tornar proprietário de um clube
O ícone do Real Madrid, Ronaldo, volta ao futebol espanhol
Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, já enfrentou o Almeria durante uma passagem icônica pelo Santiago Bernabeu, onde marcou 450 gols em 438 partidas. Os termos financeiros de sua última transação não foram revelados, mas diz-se que ele fez um “investimento estratégico de longo prazo”.
Uma declaração no site oficial do Almeria diz: “Cristiano Ronaldo adquiriu 25% das ações do UD Almería através da CR7 Sports Investments, uma subsidiária da CR7 SA, sendo este um passo importante na expansão contínua tanto do clube como da carteira de investimentos do empresário português.
Este acordo faz parte da expansão internacional da entidade que está sendo realizada pelo presidente Mohamed Al Khereiji por meio de seu conglomerado empresarial SMC Group.”
A propriedade faz parte há muito tempo do grande plano de Ronaldo.
O Almeria foi alvo de uma aquisição por um grupo de investimento saudita em maio de 2025. O grande Ronaldo está atualmente jogando no Oriente Médio pelo Al-Nassr, onde assinou o contrato mais lucrativo do futebol mundial.
O eterno jogador de 41 anos já declarou anteriormente o desejo de se tornar proprietário quando sua carreira recordista chegar ao fim. Ele disse sobre a compra de um clube que só foi fundado em 1989: “Há muito tempo tenho a ambição de contribuir para o futebol além do campo. O UD Almería é um clube espanhol com uma base sólida e um claro potencial de crescimento. Desejo trabalhar com a equipe que lidera o clube para apoiá-lo em sua nova fase de crescimento.”
O presidente do Almeria, Mohamed al Khereiji, está muito satisfeito por ter Ronaldo a bordo, afirmando em comunicado: “Ele é considerado o melhor em campo. Conhece muito bem as ligas espanholas e compreende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos da equipa como da academia de juniores.”
O Almeria foi rebaixado da La Liga em 2024. No entanto, atualmente ocupa a terceira posição na Segunda Divisão, a dois pontos do líder Racing Santander, e continua na briga pela promoção.
A presença de Ronaldo, juntamente com seus contatos e capacidade de gerar receita, será muito bem-vinda no Power Horse Stadium. Ainda existe a possibilidade de CR7 investir em outros clubes antes de pendurar as chuteiras pela última vez.
Ronaldo apoiado para imitar Reynolds e Mac em Wrexham
O ex-companheiro de equipe do Manchester United, Louis Saha, já disse anteriormente sobre o ícone português seguir um caminho semelhante ao das superestrelas de Hollywood no norte do País de Gales: “Cristiano Ronaldo pode seguir os passos de Ryan Reynolds no Wrexham e seria um grande sucesso. Não há melhor promotor no mundo do que Cristiano e isso faria maravilhas em um clube de futebol, independentemente do nível.
“As redes sociais são uma máquina poderosa e ninguém consegue competir com Cristiano, ele é a maior estrela do mundo e, seja o que for que faça na reforma, as pessoas vão segui-lo. Ele trouxe mais 20 milhões de seguidores para o Al-Nassr num ano e, se decidisse comprar um clube, poderia ser ainda maior.
“Ryan Reynolds e Rob McElhenney causaram um grande impacto no Wrexham imediatamente e puderam gastar muito dinheiro em jogadores, e vimos o sucesso que eles tiveram desde então. Eu ficaria muito feliz em ser diretor esportivo se Cristiano Ronaldo decidisse comprar um clube!”
Ronaldo junta-se a Mbappé e Modrić no clube dos acionistas
Ronaldo junta-se a nomes como Kylian Mbappe, Luka Modric, Vinicius Junior e Juan Mata, tornando-se um jogador que detém uma participação num clube. Essa lista poderá ser aumentada num futuro não muito distante, já que outra lenda do Real Madrid, Sergio Ramos, tenta negociar a aquisição do Sevilla, clube da sua infância.
