O Almeria foi alvo de uma aquisição por um grupo de investimento saudita em maio de 2025. O grande Ronaldo está atualmente jogando no Oriente Médio pelo Al-Nassr, onde assinou o contrato mais lucrativo do futebol mundial.

O eterno jogador de 41 anos já declarou anteriormente o desejo de se tornar proprietário quando sua carreira recordista chegar ao fim. Ele disse sobre a compra de um clube que só foi fundado em 1989: “Há muito tempo tenho a ambição de contribuir para o futebol além do campo. O UD Almería é um clube espanhol com uma base sólida e um claro potencial de crescimento. Desejo trabalhar com a equipe que lidera o clube para apoiá-lo em sua nova fase de crescimento.”

O presidente do Almeria, Mohamed al Khereiji, está muito satisfeito por ter Ronaldo a bordo, afirmando em comunicado: “Ele é considerado o melhor em campo. Conhece muito bem as ligas espanholas e compreende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos da equipa como da academia de juniores.”

O Almeria foi rebaixado da La Liga em 2024. No entanto, atualmente ocupa a terceira posição na Segunda Divisão, a dois pontos do líder Racing Santander, e continua na briga pela promoção.

A presença de Ronaldo, juntamente com seus contatos e capacidade de gerar receita, será muito bem-vinda no Power Horse Stadium. Ainda existe a possibilidade de CR7 investir em outros clubes antes de pendurar as chuteiras pela última vez.