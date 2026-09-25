A passagem de Klopp como técnico da Alemanha começou com um frustrante empate por 1 a 1 com a Holanda, mas o resultado foi ofuscado por uma preocupante lesão do atacante do Arsenal Havertz. O ex-treinador do Liverpool parecia a caminho de uma vitória na estreia no confronto da Liga das Nações da Uefa, após o gol de Felix Nmecha no primeiro tempo.

No entanto, um gol de empate de Cody Gakpo nos acréscimos impediu Klopp de começar com vitória sua carreira internacional como técnico. A frustração no fim agravou uma noite difícil para a Alemanha, que perdeu duas de suas principais estrelas ofensivas por lesão. Havertz foi substituído aos 32 minutos após sofrer uma entrada dura de Quinten Timber, deixando o Arsenal apreensivo sobre sua condição física antes de uma sequência crucial no cenário doméstico.