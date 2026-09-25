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Crise de lesões do Arsenal piora com Kai Havertz sofrendo problema no tendão da coxa a serviço da Alemanha sob o comando de Jurgen Klopp
Estreia de Klopp é estragada por gol no fim
A passagem de Klopp como técnico da Alemanha começou com um frustrante empate por 1 a 1 com a Holanda, mas o resultado foi ofuscado por uma preocupante lesão do atacante do Arsenal Havertz. O ex-treinador do Liverpool parecia a caminho de uma vitória na estreia no confronto da Liga das Nações da Uefa, após o gol de Felix Nmecha no primeiro tempo.
No entanto, um gol de empate de Cody Gakpo nos acréscimos impediu Klopp de começar com vitória sua carreira internacional como técnico. A frustração no fim agravou uma noite difícil para a Alemanha, que perdeu duas de suas principais estrelas ofensivas por lesão. Havertz foi substituído aos 32 minutos após sofrer uma entrada dura de Quinten Timber, deixando o Arsenal apreensivo sobre sua condição física antes de uma sequência crucial no cenário doméstico.
- AFP
Duplo golpe por lesão para a Alemanha
A preocupação mais urgente tanto para a Alemanha quanto para o Arsenal gira em torno de Havertz, que caiu com suspeita de problema no tendão da coxa pouco depois da entrada forte de Timber. O atacante precisou de atendimento no gramado pela equipe médica antes de ser substituído por Younes Eboutalib.
A situação foi igualmente preocupante para a estrela do Bayern, Musiala, que não conseguiu participar do pontapé inicial após sentir uma aparente lesão na coxa durante o aquecimento pré-jogo. Falando à RTL após o apito final, Klopp expressou sua preocupação com ambos os jogadores.
"Ambos estão fazendo uma ressonância magnética neste momento. Espero que tenhamos o diagnóstico ainda nesta noite (quinta-feira)", revelou Klopp. "Mas, claro, isso não é bom. Espero que não seja nada sério. Os rapazes provavelmente estarão fora para nós. Mas, com sorte, voltarão a atuar relativamente rápido."
Arteta se preocupa com elenco desfalcado
A crescente lista de lesões será uma grande dor de cabeça para Mikel Arteta, que já lida com ausências importantes nesta pausa para jogos de seleções. O Arsenal viu Declan Rice e Marli Salmon deixarem as seleções principais da Inglaterra e sub-18, respectivamente.
Além disso, Jurrien Timber foi totalmente cortado da lista de relacionados da Holanda para o confronto contra a Alemanha. O técnico holandês Xavi confirmou que estava adotando uma abordagem cautelosa com a condição física do defensor após seus recentes problemas de lesão. Com Havertz agora se juntando a essa crescente lista de preocupações, Arteta estará desesperado por notícias positivas do departamento médico alemão.
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Qual é o próximo passo para Havertz?
As declarações de Klopp após a partida sugerem fortemente que Havertz e Musiala vão desfalcar a Alemanha nos próximos três compromissos. A seleção está programada para enfrentar a Grécia em casa e fora, com um duelo crucial contra a Sérvia entre essas duas partidas.
Para o Arsenal, a prioridade imediata é determinar se Havertz estará disponível para o próximo confronto da Premier League contra o Leeds United, em 10 de outubro. Arteta e sua comissão técnica agora aguardam com ansiedade os resultados da ressonância magnética, na esperança de que a suspeita de problema no tendão da coxa não resulte em um longo período fora dos gramados.
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