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FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport
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Crise de De Jong bate à porta do Barcelona após a pausa para as seleções

La Liga
Barcelona
F. de Jong
Espanha
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Espera-se que o jogador Frenkie de Jong seja a principal novidade no Barcelona após o longo período da data Fifa.

O meio-campista holandês segue se recuperando em bom ritmo da ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, e entrou na fase final de seu programa de tratamento, com a possibilidade de retornar aos treinos coletivos no fim de outubro.

O jornal Sport informou que o principal problema é que De Jong não tem lugar no elenco atual do Barcelona, além de não ser mais uma prioridade para o técnico Hansi Flick, o que torna os próximos meses decisivos para o seu futuro.

O clube catalão não descarta nenhum cenário, mas Frenkie de Jong não deseja partir, como tem repetido nos últimos anos.

O Barcelona se mexeu rapidamente após a lesão de De Jong neste verão e fechou uma contratação importante com a chegada de Rodri, para ser o jogador titular em sua posição, o que significa que o holandês pode se ver preso ao banco de reservas.

E não é só isso, pois a outra aposta do clube catalão para essa posição é Marc Bernal, que está perto de renovar seu contrato.

De fato, o jogador da academia do Barcelona se tornou o substituto direto de Rodri no elenco da equipe, e com certeza terá minutos de jogo ao longo da temporada atual.

O meio-campo do Barcelona ficou lotado de jogadores, o que causou problemas com alguns elementos que desejam ter um papel maior. Fermín López e Dani Olmo dividem a participação nas partidas, enquanto Gavi quase não joga.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Tarefa difícil aguarda De Jong para conquistar a titularidade

    De Jong era, sem qualquer contestação, uma peça titular para o treinador alemão nas últimas temporadas, ainda que as lesões tenham afetado sua continuidade. Flick o utilizava à frente da linha defensiva, e o holandês conseguiu garantir seu lugar na escalação.

    A relação entre o jogador e o Barcelona chegou, inclusive, a uma grande aproximação, depois que o holandês deu prioridade à renovação de seu contrato e à permanência no clube, além de se afastar de seu entorno profissional para acelerar o processo de chegada a um acordo.

    Com base nisso, De Jong renovou seu contrato com o Barcelona até 2029, apesar de seu salário elevado, um salário condizente com um titular indispensável, como era o seu caso até pouco tempo atrás.

    Houve grande irritação dentro do Barcelona por causa da lesão de De Jong no joelho durante a Copa do Mundo, já que o clube acredita que o jogador talvez tenha se forçado mais do que o necessário ou, ao menos, não tenha agido com a devida cautela. E esse descontentamento continua até agora.

    Ao final da temporada atual, restarão dois anos no contrato de De Jong com o Barcelona, e será necessário esperar para saber qual cenário as coisas irão tomar.

    De agora em diante, Frenkie de Jong terá de lutar por um lugar na escalação, ciente de que a missão não será fácil.

    E caso não consiga nenhum minuto, ou participe de forma muito limitada, o jogador pode mudar seu ponto de vista, e então o clube pode abrir a porta para sua saída.

    A prioridade agora é que De Jong retorne em boas condições, enquanto as próximas semanas serão decisivas para definir seu papel reduzido dentro da equipe, e o que pode acontecer durante o período de transferências de inverno em janeiro próximo.

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