Espera-se que o jogador Frenkie de Jong seja a principal novidade no Barcelona após o longo período da data Fifa.

O meio-campista holandês segue se recuperando em bom ritmo da ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, e entrou na fase final de seu programa de tratamento, com a possibilidade de retornar aos treinos coletivos no fim de outubro.

O jornal Sport informou que o principal problema é que De Jong não tem lugar no elenco atual do Barcelona, além de não ser mais uma prioridade para o técnico Hansi Flick, o que torna os próximos meses decisivos para o seu futuro.

O clube catalão não descarta nenhum cenário, mas Frenkie de Jong não deseja partir, como tem repetido nos últimos anos.

O Barcelona se mexeu rapidamente após a lesão de De Jong neste verão e fechou uma contratação importante com a chegada de Rodri, para ser o jogador titular em sua posição, o que significa que o holandês pode se ver preso ao banco de reservas.

E não é só isso, pois a outra aposta do clube catalão para essa posição é Marc Bernal, que está perto de renovar seu contrato.

De fato, o jogador da academia do Barcelona se tornou o substituto direto de Rodri no elenco da equipe, e com certeza terá minutos de jogo ao longo da temporada atual.

O meio-campo do Barcelona ficou lotado de jogadores, o que causou problemas com alguns elementos que desejam ter um papel maior. Fermín López e Dani Olmo dividem a participação nas partidas, enquanto Gavi quase não joga.



