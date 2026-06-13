Cremonese, oficial: Giampaolo é confirmado

O comunicado prossegue: “A experiência do técnico de Abruzzo representa um elemento fundamental para o caminho que o clube pretende trilhar na próxima temporada. Ao longo de sua carreira de vinte anos, de fato, o técnico Giampaolo sempre demonstrou grande habilidade na valorização de jovens talentos, aptidão já comprovada durante sua primeira passagem pelo Grigiorosso com Federico Di Francesco, de 21 anos, e o jovem Rey Manaj, protagonistas da temporada 2014/15. Outros jogadores talentosos, como Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick e Milan Skriniar, tiveram a oportunidade de serem valorizados durante o período em que estiveram com Giampaolo, antes de se afirmarem nos mais altos níveis do futebol nacional e internacional.





Tendo atingido a marca de 413 jogos como técnico entre os profissionais, Giampaolo recomeça, portanto, pelo Cremo, time que já comandou em 35 partidas ao longo de sua carreira.





Boa sorte, treinador!”.



